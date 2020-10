Hátrányból nyert a Roma és az Arsenal, Langék döntetlent játszottak az Európa-ligában

A Bajnokok Ligája után csütörtökön este az Európa-liga csoportköre is elrajtolt. A topcsapatok közül győzött az Arsenal, az AS Roma és a Benfica is, a ciprusi Omonia Nicosia pedig Lang Ádámmal a kezdőben játszott 1-1-es döntetlent a PAOK otthonában.