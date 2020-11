Van Basten őszinte vallomása: Nem voltam jó vezetőedzőnek

Marco van Basten súlyos sérülései miatt rendkívül fiatalon, mindössze 28 évesen abbahagyta a labdarúgást. Rövid pályafutása alatt szinte mindent megnyert, amit csak lehetett:

háromszor kapta meg az Aranylabdát, kétszer nyert BEK-et a Milannal, valamint az Ajax színeiben is elhódította a KEK-et.

Karrierjének talán legnagyobb sikere mégis az 1988-as Európa-bajnoki győzelem volt. Van Basten 2019-ben megjelent könyvében arról írt, hogy már az 1986-1987-es KEK-döntőben sérülten kellett játszania Johan Cruyffal való egyezsége miatt. Ennek ellenére a döntő egyetlen gólját ő szerezte.

Az orvosok azt mondták Johannak, hogy sérült vagyok, de tudok játszani. Volt egy olyan érzésem, hogy ez így nem lesz jó, mert nagyon fájt a bokám. Johan erre ezt felelte: Figyelj, egyezzünk meg! Nem kell minden meccsen ott lenned, és néhány edzést is kihagyhatsz. A döntőben viszont játszanod kell, nem számít mi történik. Ezt az üzletet kötöttük

– nyilatkozta van Basten a The Guardiannek.

A háromszoros aranylabdás holland szoros kapcsolatot ápolt Cruyffal. Könyvéből kiderül, hogy kiskorában bálványozta a Barcelona legendáját.

Igazán különleges pillanat volt, mikor először megpillantottam őt. Tizenöt éves voltam, ő pedig épp elhagyta a stadiont. Azt akartam mondani neki, hogy figyelj, emlékezz rám, mert a jövőben találkozunk. De nem volt hozzá merszem. Egy évvel később az Ajax ificsapatában játszottam, és ő is ott edzett. Része lett a futballéletemnek. Karrierje utolsó szakaszában játszottam mellette és ellene. A barátom lett, később pedig az edzőm. Szerettem vele edzeni, annak ellenére, mennyire különböztünk. Cruyff szigorú volt velem. Ő az utcán játszott, ahol az emberek más nyelvet használnak. Hasonló volt a kapcsolatom később Ruud van Nistelrooyjal. Talán túl erős, túl kemény, túl közvetlen voltam vele. Kicsit visszafogottabbnak kellett volna lennem Ruuddal. Most nagyon jó a kapcsolatunk.

Van Basten sajnálja, hogy az Ajax szerkezetváltozásainak tervei miatt megromlott a kapcsolata Cruyffal, és 2016-os haláláig sem békültek ki.

Míg Cruyff játékosként és edzőként is hatalmas sikereket ért el, addig van Basten menedzseri karrierje nem éppen úgy alakult, mint amilyenre számított.

Nem vagyok jó edző. Képezhetek játékosokat és beszélhetek a futballról, de vezetőedzőként veszíteni olyan fájdalmas volt, hogy nem tudtam élni vele. Menedzserként pozitívan kell viszonyulni a játékosokhoz, úgy mint apának a fiaihoz. Ez egy olyan tulajdonság, amivel nem rendelkeztem. Ez a szakma káros az egészségre is. Amikor asszisztens lettem, intelligens és segítőkész voltam. Türelmesen viselkedtem. Vezetőedzőként teljesen megváltoztam. Jól döntöttem, hogy felhagytam ezzel. Most televíziónál dolgozom, ahol futballról beszélhetek. A feleségem mellettem van, ahogyan a gyerekeim, és a két unokám is. Egészségesek vagyunk, és élvezzük az életet. Néhány játékos tizennyolc évig aktív, míg mások még karrierjük elején megsérülnek. Ha belegondolok ebbe, szerencsésnek érzem magam, mert tíz gyönyörű évet játszhattam, és ez örökre megváltoztatta az életemet.