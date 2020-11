Hahn János mesternégyest lőtt, a Paks kiütötte a Puskás Akadémiát

A hazaiak óriási lendülettel kezdték a találkozót, kiváltképp Hahn János, aki 19 perc alatt három gólt szerzett, mindhármat pontrúgás után. A Paks támadójának ez volt a 200. mérkőzése a klub színeiben, alaposan megünnepelte az alkalmat.

Nem sokkal később Alexandru Baluta szépített, így a Paks két góllal vezetett a félidőben.

A második játékrészt is jól kezdte a hazai csapat és Hahn sem akart leállni,

a 49. percben megszerezte saját maga és csapata negyedik gólját.

Három perccel később a vezetőedző, Bognár György fia, Bognár István is betalált, majd a hajrában Ádám Martin is eredményes volt a paksiaktól. A 6–2-es végeredményt a Puskás Akadémia horvát csatára, Antonio Mance állította be a 86. percben.

Végeredmény, OTP Bank Liga, 10. forduló:

Paks–Puskás Akadémia 6–2 (3–1)

A Diósgyőr–Újpest találkozót az MLSZ 3–0-val jóváírta a hazaiak részére, ugyanis a vendégek nem álltak ki a mérkőzésre, miután a miskolciak elutasították a halasztási kérelmüket. Az újonc Budafok viszont elfogadta a Budapest Honvéd kérését, így azt a találkozót későbbi időpontban játsszák le.

(Borítókép: Hahn János gólöröme a Paks-Puskás Akadémia találkozón. Fotó: paksifc.hu)