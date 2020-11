Döntetlen a holland–spanyol, a portugálok hét góllal nyertek

A FIFA-világranglistát vezető belga labdarúgó-válogatott felkészülési mérkőzésen 2–1-re legyőzte Svájcot. A portugálok hét góllal győzték le Andorrát, nyertek a németek és az olaszok is, a hollandok döntetlent játszottak a spanyolokkal.

Admir Mehmedi a 12. percben szerzett vezetést Svájcnak, Michy Batshuayi a 49. minutumban egyenlített. A Crystal Palace játékos a 70. percben újabb gólt szerzett, a belgák így 2–1-re nyertek.

A holland–spanyol meccsen mindkét csapat kénytelen volt már az első félidőben cserélni sérülés miatt. A hazaiaknál Nathan Aké, a vendégeknél José Gaya nem tudta folytatni. A mérkőzés 1–1-es döntetlennel végződött.

A portugálok simán nyertek Andorra ellen, Cristiano Ronaldo és Joao Félix is a kispadon kezdett, mindketten a második félidőben álltak be és gólt is szereztek. Paulinho duplázott a találkozón, 7–0- lett a vége.

A német válogatott Gian-Luca Waldschmidt góljával 1–0-ra nyert Csehország ellen, az olaszok 4–0-ra győzték le az észteket.

Délután Albánia 2–1-re legyőzte Koszóvót, a Ferencvárosban futballozó Myrto Uzuni gólt szerzett és gólpasszt adott a találkozón. Törökország 3–3-as döntetlent játszott a horvátokkal. A dánok a svédeket, a lengyelek az ukránokat győzték le.

FELKÉSZÜLÉSI MÉRKŐZÉSEK

Belgium–Svájc 2–1

Hollandia–Spanyolország 1–1

Portugália–Andorra 7–0

Németország–Csehország 1–0

Olaszország–Észtország 4–0

Törökország–Horvátország 3–3

Dánia–Svédország 2–0

(Borítókép: ANP Sport / Getty Images Hungary)