Győzelmével élre állt a Serie A-ban a Sassuolo

A Sassuolo ezzel továbbra is veretlen, nyolc forduló után öt győzelemmel és három döntetlennel áll, a tabellán pedig egy ponttal megelőzi az este Nápolyban pályára lépő AC Milant.

Az Inter hazai pályán már kétgólos hátrányban volt, de Alexis Sánchez és Romelu Lukaku egy-egy góljával egyenlíteni tudott, a 84. percben pedig a vezetést is megszerezte, miután a belga támadó tizenegyesből is eredményes volt. A hajrában Lautaro Martínez is betalált, így 4–2-re nyert Antonio Conte csapata.

Az AS Roma simán legyőzte a Parmát, Henrih Mhitarjan duplázott, Borja Mayoral is gólt szerzett.

Vasárnap korábban a Fiorentina 1–0-ra kikapott a Beneventótól, Franck Ribéry megsérült azon a mérkőzésen.

OLASZ SERIE A

8. FORDULÓ

Fiorentina–Benevento 0–1

Roma–Parma 3–0

Inter–Torino 4–2

Sampdoria–Bologna 1–2

Verona–Sassuolo 0–2

(Borítókép: Valerio Pennicino / Getty Images Hungary)