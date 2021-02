Spanyolul lehet anyázni az ellenfelet?

A múlt keddi Barcelona–PSG BL-nyolcaddöntő akár futballszociológiai esettanulmánynak is beillett, ahogy Kylian Mbappétól Antoine Griezmannig a francia játékosok spanyolul küldték el melegebb éghajlatra nemcsak az ellenfél játékosát, hanem a saját csapattársukat is. Röpke barangolás a labdarúgás lingvisztikai dzsungelében.

A koronavírus idején elnéptelenedett stadionokban még a légy zümmögését is meghallani, hát még a játék hevében elhangzott, olykor a nyomdafestéket is kevésbé tűrő indulatkitöréseket. Mint ahogy a Barcelona–Paris Saint-Germain Bajnokok Ligája-nyolcaddöntő első meccsén is történt, a Camp Nouban, ahol a franciák 4–1-re legyőzték a szebb napokat látott katalánokat.

Mivel Messiék rosszul tűrték a megaláztatást – két év leforgása alatt már nem az elsőt, gondoljunk csak a Romától, illetve a Juventustól elszenvedett 3–0-s zakókra, a Liverpool elleni 0–4-re, vagy a Bayern München elleni 2–8-ra –, itt-ott elpattant a húr, ahogy arról már a világsajtó is beszámolt. Például a csapatkapitány Gerard Piqué és a Barca francia csatára, Antoine Griezmann között lezajlott purparléról. Íme:

Piqué: „Una puta posesión larga, ¡joder!”

Griezmann: „ Tranquilo, deja de gritar, la concha de su madre...”

Piqué: „ No, la concha de su madre tú, que estamos sufriendo y estamos corriendo como locos...”

Magyarul:

Piqué: „Próbáljuk már megtartani azt a kib...tt labdát, b... meg!”

Griezmann: „Nyugi, ne ordíts, az anyád p...ját!”

Piqué: „Nem, a te anyád p...ját! Csak szenvedünk és futkározunk, mint a bolondok...”

De történt ezen a mérkőzésen még más is. Miután Sergino Gianni Dest szabálytalankodott Kylian Mbappéval, a meccsen három gólt szerző szupersztár beszólt az amerikainak: „No me toques!” Így, spanyolul. Ami annyit tesz: „Ne érj hozzám!” Erre Jordi Alba a fiatal jobbhátvéd segítségére sietett: „Te ha pedido perdón. Eres un agrandao. Eres un agrandao.” Azaz: „Bocsánatot kért tőled! Nagyképű vagy, nagyképű vagy!” Mbappé azonnal túlreagálta Jordi Alba szavait: „En la calle yo te mato...” Vagyis: „Odakint az utcán megöllek!” No, erre már Piqué is beleavatkozott: „A quién vas a matar tú? A quién vas a matar tú?” Magyarul: „Kit fogsz te megölni?Kit fogsz te megölni?”

Az egészben az a legszebb, hogy Mbappé francia (apja kameruni, anyja algériai származású), soha az életben nem játszott spanyol nyelvterületen. Dest amerikai, de Hollandiában született holland anya és amerikai apa fiaként. Griezmann is francia, apai ágon német, anyain portugál felmenőkkel, de tény és való, hogy fiatalkorában a Real Sociedadban futballozott, most meg a Barcelonában. Viszont Mbappé és Griezmann is spanyolul káromkodott, sőt, utóbbi egyenesen La Plata-i (argentin és uruguayi) tájszólásban, hiszen a „concha de tu madre” fordulatot Dél-Amerikában használják.

Lehet, hogy a spanyol felváltotta a futballban az angolt, mint a sportág lingua francája? A spanyol lett az a nyelv, amely hovatovább Európa (jó, jó, nem egész Európa...) minden stadionjában érthető? Lehet, hogy ma már szinte minden komolyabb futballista, legalábbis a topligákban, beszél egy pár szót Cervantés nyelvén?

»Szerintem ha csak spanyolul tudsz, már nem lehet eladni téged a nemzetközi futballban«, vélekedik a montenegrói Predrag Mijatovics, a Valencia és a Real Madrid egykori csatára, aki az 1998-as BL-döntőben az egyetlen gólt lőtte. »Az én időmben sokkal nehezebb volt. Amikor Spanyolországba érkeztem, egy büdös szót sem tudtam spanyolul. De manapság már mindenki tud legalább egy pár szót, mert láttak spanyol vagy dél-amerikai filmsorozatokat, nézik a La Liga meccseit, és ismerkednek a szavakkal.«

Dmitrij Zelenov, az orosz bajnokság, a Premjer Liga szóvívője csatlakozik Mijatovicshoz:

Az orosz liga meccsein három nyelven folyik a diskurzus. Természetesen oroszul, aztán angolul, és egyre inkább spanyolul. Az utóbbit szinte mindenki érti, mert a csapatok tele vannak brazilokkal, egyéb dél-amerikaiakkal, portugálokkal, spanyolokkal, olaszokkal, akik szintén megértik a spanyolt. És a társaikra is átragad a spanyol nyelv. Tíz éve a CSZKA-nak tizenöt olyan játékosa volt, akinek spanyol volt az anyanyelve! Plusz Valerij Karpin, aki éveket lehúzott a La Ligában. Az edzéseken repkednek a spanyol csavak: vamos, corre, pasa! (Gyerünk, fussál, passzolj!) A futballnyelv nálunk, Oroszországban is kezd elspanyolosodni.

Így hát a spanyol felzárkózott az angol mellé, mint a futball eszperantója.

Egy időben Újdelhiben edzősködtem – meséli Miguel Ángel Portugal, aki 2017–2018-ban dolgozott Indiában. – Akár hiszik, akár nem, az indiai játékosok megkértek engem, hogy tanítsam meg őket a legfontosabb, futballban előforduló spanyol szavakra. Mintha a spanyol nyelv ismerete része lett volna annak az illúziónak, hogy ők igazi futballisták!

Mijatovics a kérdést más szemszögből is megvilágítja:

Az általános iskolában oroszt tanultam, és valamennyire az olaszt is értettem, mert Montenegróban tudtuk fogni az olasz tévé adását. Az én anyanyelvem, a szerb roppant nehéz nyelv, ezek után a spanyol és az olasz nekem könnyűnek tűnt. Ahogy megérkeztem Valenciába, három hónappal később már spanyolul nyilatkoztam, és nem érdekelt, hogy borzasztó hibásan beszélek, de azt tudtam, hogy a szurkolók szemében ezzel hatalmasat nőttem. Angolból csak annyit tanultam meg, amennyivel a bírókkal és az ellenfelekkel úgy-ahogy meg tudtam értetni magam.

A nemzetközi meccsek játékvezetőinek angolul kell tudniuk. Csakhogy legutóbb, a Porto – Juventus BL-nyolcaddöntőn Cristiano Ronaldo, a Juve portugál csatára spanyolul szólította meg Del Cerro Grande spanyol játékvezetőt, teljesen logikusan, hiszen az ötszörös aranylabdás hosszú évekig a Real Madrid labdarúgója volt.

Oroszországban minden játékos szerződésében benne van, hogy meg kell tanulnia oroszul – folytatja Zelenov. – Nem hinném, hogy tudnának mutatni öt olyan légióst, aki beszél oroszul.

Ez nyilván olyan, mint Lionel Messi szerződése, amely tartalmazza a kitételt: Messinek meg kell tanulnia katalánul. Miközben a kutya sem ellenőrzi, hogy ez megtörtént-e.

Valahol az egész a pénzzel van összefüggésben. A kilencvenes években az olasz klubok voltak a leggazdagabbak, mindenki Olaszországba vágyott, ezért a sztárok olaszul tanultak. A kétezres évektől a Premier League lett a legjobban fizető bajnokság, az angol kiszorította az olaszt. És a spanyol? Nos, a világ legjobb játékosai között egyre több a spanyol anyanyelvű, vagy olyan, aki évekig a La Ligában játszott. És az sem mindegy, hogy a spanyol válogatott 2008-ban és 2012-ben Eb-t, 2010-ben vb-t nyert. Ezért a spanyol egyre népszerűbb.

Meg aztán azt se felejtsük el, hogy abban van valami „cool”, ha a mérkőzés hevében az anyanyelvén küldhetem el az ellenfelemet a jó k... anyjába...

(Borítókép: Kylian Mbappe (PSG) ünnepel, miután megszerezte csapata első gólját az FC Barcelona – Paris Saint-Germain UEFA Bajnokok Ligája nyolcaddöntőjében 2021. február 16-án. Fotó: David Ramos / Getty Images Hungary)