Marco Rossi az Indexnek: Andorra ellen is hasonló meccsre számíthatunk

Az első félidőben hiányzott a nyugalom a játékunkból, türelmesebbnek kellett volna lennünk, a párharcokban pedig sokszor hiányzott a minőség. Nyilván minden máshogy alakul, ha belőjük a második 11-est, lélektanilag ha a 20. percben 2–0-ra vezetünk, könnyebb dolgunk lett volna

– értékelt a szövetségi kapitány, a 3–0-s győzelem után, majd így folytatta.

„A szünetben beálló futballisták lendítettek a játékunkon, magabiztosabbak voltunk és több helyzetet is kialakítottunk, de sajnos sokat ki is hagytunk ezek közül, a jövőben ezen a téren mindenképpen javulnunk kell.

A végeredménnyel viszont elégedett vagyok, ahogyan a játékosok hozzáállásával is, a legfontosabb a három pont, ezt pedig megszereztük.

Az Index kérdésére elmondta, Andorrában is hasonló meccs vár a válogatottra, biztos benne, hogy ugyanilyen agresszíven fognak védekezni a hazaiak.

Ráadásul a kisméretű műfüves pálya, valamint az andorraiak kissé provokatív stílusa is megnehezítheti csapata dolgát, a maihoz hasonló mentalitásra lesz szükség a győzelem érdekében.

A szövetségi kapitány azt is elárulta, hogy Sallai Roland és Willi Orbán visszatér klubcsapatához, így a Freiburg és az RB Leipzig játékosára nem számíthat szerdán, Fiola Attila viszont letöltötte eltiltását, így ő újra bevethető lesz.

A Marco Rossi által említett büntetőt éppen Sallai Roland hagyta ki, a szélső azonban örül, hogy később sikerült javítania. „Sajnos van ilyen, mindenki hibázik, de mindenképpen ki akartam javítani a dolgot és szerencsére a második félidőben sikerült is. Van hiányérzetem, több helyzetet kellett volna kialakítanunk és nagyobb különbséggel is nyerhettünk volna, de a három pontnál most nincs fontosabb.”

Sallai játszott azon az ominózus, 2017-es Andorra elleni találkozón, amikor óriási meglepetésre 1–0-ra kikaptunk a miniállamtól, elmondása szerint épp itt az ideje kijavítani azt a fiaskót, így mindenki azon lesz, hogy ezúttal ne történjen hasonló, és a papírformának megfelelően onnan is győzelemmel távozzon a magyar csapat.

A csapat kapitánya, Szalai Ádám így látta a mérkőzést. Tudtuk, hogy nehéz meccs vár ránk és hogy az ellenfelünk betömörül majd a kapuja elé, az ilyen csapatok ellen a türelem a kulcs, akkor sem szabad meginogni, ha kimaradnak a helyzetek, vagy ha hibázunk. Emiatt különösen fontos, hogy nyertünk, három pontért jöttünk, három ponttal távozunk, a többi mellékes.

Tudom, mekkora lökést ad, ha csatárként gólt szerzel, úgyhogy bár én is elrúgtam volna a második 11-est, Rolandnak adtam, hiszen mindkettőt ő harcolta ki. Sajnos kimaradt, de semmi gond nem történt. Később javított, aztán Nikolics is betalált, úgyhogy a csatárok nem zártak rossz estét.

A Mainz támadója kiemelte, szerdán hét napon belül a harmadik mérkőzés vár a csapatra, de biztos benne, hogy a megfelelő hozzáállással azt a találkozót is megnyerhetjük, még ha a mostanihoz hasonló, vagy talán annál is nehezebb dolga lesz majd a válogatottnak.

Nikolics Nemanja csereként állt be a szünetben, végül a hajrában ő harcolt ki egy büntetőt, amelyet értékesített is, beállítva a végeredményt.

Géresi Krisztián megkérdezte, hogy nem gondoltam-e úgy, hogy újoncként esetleg átadjam neki a 11-est, de mondtam neki, hogy biztosan lesz még alkalma gólt szerezni, bőven lesz rá lehetősége.

A viccet félretéve a második játékrészben többet mozogtunk, jobban meg tudtuk bontani a hazaiakat a széleken és az egyérintős játékunk is jobban működött. Küzdöttünk az elejétől a végéig, nagyobb különbséggel is nyerhettünk volna, ha van egy kis szerencsénk, vagy ha nem mutat be néhány óriási bravúrt az ellenfél kapusa.”

Ha már Nikolics a debütáló Géresi Krisztiánt említette, íme az újonc gondolatai a találkozóval és a bemutatkozással kapcsolatban.

Rengeteg embernek vagyok most hálás, elsősorban nyilván a szövetségi kapitánynak, aki lehetőséget adott nekem. Nagyon hosszú utat tettem meg idáig, egy évvel ezelőtt még azon gondolkoztam, hogy a folyamatos sérülések miatt abbahagyom a futballt, most pedig lejátszottam az első mérkőzésemet a nemzeti csapatban.

Nagyon büszke vagyok rá, minden héten azon dolgozom majd, hogy minél több lehetőséget kapjak és megragadjak a keretben.”

A magyar válogatott legközelebb szerdán lép pályára, 20:45-től Andorrában játssza következő vb-selejtezőjét Marco Rossi csapata.

