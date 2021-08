Mbappé távozhat Párizsból, C. Ronaldo érkezhet a helyére

A Paris Saint-Germain sztárja, a még mindig csak 22 éves Kylian Mbappé karrierje útelágazáshoz érkezhet idén nyáron. Vagy marad még egy évet a párizsi csapattal, vagy pedig még augusztus 31. előtt eligazol a PSG-ből. Abból a PSG-ből, amelyben elképesztő habzsolás vette kezdetét a játékospiacon, ráadásul gyakorlatilag ingyen.

Nasszer al-Kelaifi összekufárkodta a legnagyobb neveket a labdarúgás világából. Akad köztük ifjú titán, mint Gianluigi Donnarumma, és hatszoros aranylabdás legenda, mint Lionel Messi.

A maradás viszont azt is jelenti, hogy a következő nyáron a párizsi klubnak ingyen kellene elengednie Mbappét, mivel akkor lejár a szerződése. Ez pedig a világ jelenleg legértékesebbnek tartott focistája esetében nagy mínusz lenne a PSG-nek.

Bár Messiéket nagyrészt ingyen szerezték meg a párizsiak, ez csak az átigazolási árra vonatkozik. Ezeknek a játékosoknak a fizetései az egekben vannak, amit nem egyszerű finanszírozni. Emellett a PSG vezetésének a fejében ott csörögnek a képzeletbeli eurómilliók, amelyeket a mostani átigazolási időszakban még megkaphatnának Mbappéért.

A labdarúgás világában pedig nincs olyan csapat, aki ne látná szívesen a francia támadót. Mégis úgy tűnik, ha idén nyáron valahová átigazol Mbappé, az Madrid lesz. Nyáron a „los blancos” próbálkozott Erling Haaland megszerzésével a Borussia Dortmundból, sőt még Cristiano Ronaldo visszatérése is szóba jött, de úgy tűnik, minden próbálkozás kudarcot vallott. Mbappé neve is többször kapcsolatba került már a Real Madriddal, spanyol sajtóértesülések szerint pedig a Madrid is csak őt akarja leigazolni, a spanyol klubnak senki más nincs már a célkeresztjében. Korábban több ajánlatot tett a Madrid, legutóbb 150 millió eurót kínált a francia csatárét.

A PSG eddig kötötte az ebet a karóhoz, hogy együtt játszatná Lionel Messit, Neymart és Kylian Mbappét. Ám a legfrissebb spanyol sajtóhírek szerint a PSG mégiscsak eladná Mbappét az átigazolási ablak zárása előtt. A marca információi szerint ez azt jelenti, hogy amennyiben összejön az üzlet, Párizsba igazolhat Cristiano Ronaldo.

Ronaldo mindeközben FONTOLÓRA vette távozását a Juventusból.

Vasárnap saját kérésére kispadon kezdett az Udinese elleni mérkőzésen, ahol végül döntetlent játszott a torinói klub. Fabrizio Romano, az átigazolásokban jártas híres sportújságíró úgy tudja, hogy Ronaldo távozni szeretne Olaszországból. Bármi is lesz a történet vége, az biztos, hogy legkésőbb augusztus 31-én kiderül, hiszen akkor zárul az átigazolási ablak.

(Borítókép: Kylian Mbappé 2021. augusztus 7-én. Fotó: François Nascimbeni / AFP)