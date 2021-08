A visszatérő: Szoboszlai Dominik újra a válogatott keretben

Sérülése után újra a csapat tagja az RB Leipzig mezében kezdőként első bajnokiján duplázó Szoboszlai Dominik, de meghívást kapott többek között az Egyesült Államokban futballozó Gazdag Dániel és Sallói Dániel is, ahogyan a Slask Wroclawban légiósodó 27 éves hátvéd, Tamás Márk is.

A szövetségi kapitány elmondta, az Európa-bajnokság után nem szerettek volna nagy változtatásokat eszközölni a csapaton. Szoboszlai meghívásához nem férhetett kétség, ahogyan az MLS-ben remek teljesítményt nyújtó Salló Dánieléhez sem.

Három különböző mérkőzés vár ránk, ugyanolyan hozzáállásra lesz szükség minden találkozón. Anglia ellen hasonló lesz a helyzet, mint az Eb-csoportmeccseken, kis túlzással az esélytelenek nyugalmával léphetünk pályára, de talán most már tisztelnek minket annyira az ellenfelek, hogy nem becsülnek le minket. Szerencsére is szükségünk lesz, de mindent megteszünk, hogy jó eredményt érjünk el és kiszolgáljuk a nagyszerű közönségünket. Albánia ellen sem lesz egyszerű dolgunk, jól ismerem az edzőjüket, remekül összerakta a csapatát, de bízom a játékosainkban és a képességeikben. És továbbra sem vagyunk olyan helyzetben, hogy bárkit lebecsüljünk, így a megfelelő mentalitásra lesz szükség Andorra ellen is