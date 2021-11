A világ leggyengébb válogatottja érkezik a Puskás Arénába

A modern futballban már nem annyira jellemzőek a kiütéses győzelmek, sokszor a kiscsapatok is megnehezítik az esélyesebb rivális sorsát. San Marino azonban kivételt képez ez alól, az Olaszország által körülölelt miniállam nem tud kilépni az örök vesztes szerepéből.

A nemzeti csapatot 1984-ben alapították, de csak 1988-ban vették fel hivatalosan a FIFA tagországai közé.

Története során 184 mérkőzést játszott az együttes, ezek közül 175 vereség és 8 döntetlen mellett mindössze 1-et (!) tudott megnyerni.

A történelmi siker 2004-ben, egy Lichtenstein elleni barátságos találkozón született, amelyet ráadásul egy szépségdíjas szabadrúgásgóllal nyert meg a hazai csapat.

A legnagyobb verést 2006-ban a németektől kapták, Joachim Löw együttes idegenben nyert 13–0-ra, amely egyben az Eb-selejtezők történetének legnagyobb különbségű győzelme is volt.

Nem ez volt az egyetlen alkalom azonban, hogy legalább 10-szer mattolták San Marinót:

1992. Norvégia 10–0

2001. Belgium 10–1

2006. Németország 0–13

2009. Lengyelország 10–0

2011. Hollandia 11–0

2016. Horvátország 10–0

A selejtezőcsoportokban is rendre a pofozógép szerepe jut a miniállamnak, legyen szó európai, vagy világbajnoki kvalifikációról, természetesen minden megmérettetés során csoportja utolsó helyén végzett, rengeteg kapott góllal.

A statisztikák szerint a csapat gólkülönbsége 27–772, ami átlagosan azt jelenti, hogy minden mérkőzésén legalább négy gólt kap és nagyjából hét meccsenként képes betalálni az ellenfelek kapujába.

A FIFA-világranglistán természetesen az utolsó, 210. helyet foglalja el Franco Varrella alakulata. Magyarország a 43., így a csapatokat 167 hely választja el.

És ha már a magyar csapat szóba került: ami az egymás elleni örökmérleget illeti, a két válogatott eddig ötször találkozott egymással, nemzeti együttesünk ezeket kivétel nélkül megnyerte, 22–0-s gólkülönbséggel. A legnagyobb győzelem 2010-ben egy Eb-selejtezőn született, amikor hazai pályán a triplázó Szalai Ádám vezérletével 8-0 lett a végeredmény.

Rudolf Gergely: Sokszorosak az elvárások a teljesítménnyel szemben

Az imént említett kiütéses siker alkalmával Rudolf Gergely két gólt szerzett, a 28-szoros válogatott támadó nyilatkozott az Indexnek.

Hogyan emlékszik vissza arra a több mint 10 évvel ezelőtti, októberi estére?

Hú, de rosszul hangzik, hogy már ennyi idő telt el azóta... A viccet félretéve élénken él bennem az a meccs, megvannak a gólok is, szép emlék számomra az a találkozó. Tisztában voltunk San Marino képességeivel, de nem akartuk félvállról venni a mérkőzést és arra törekedtünk, hogy minél előbb feltörjük a zárt védekezésüket és hamar vezetést szerezzünk. Szerencsére ez összejött, utána pedig nagyon felszabadultan és látványosan játszottunk, szinte minden sikerült, amit szerettünk volna.

Szalai Ádám mesterhármast szerzett a régi Puskás Stadionban, de Laczkó Zsolt is végigjátszotta azt a találkozót. Előbbi a mostani válogatott csapatkapitánya, utóbbi pedig a szakmai stáb tagja. Tartja valamelyikükkel a kapcsolatot, beszéltek esetleg a mérkőzésről?

Most nem beszéltünk, de jóban vagyok mindkettejükkel. Ádival nagyon szerettem együtt futballozni, Egervári Sanyi bácsi általában egymás mellett játszatott minket és nagyon jól megértettük, illetve kiegészítettük egymást. Laczkó Zsolt pedig nemcsak a válogatottban, hanem Debrecenben is a csapatársam volt, vele is remek a kapcsolatom.

Mennyire könnyű, vagy éppen nehéz egyébként az ehhez hasonló, kötelező győzelemnek számító meccsekre felkészülni, felpörögni?

Nem olyan egyszerű, mert bár közhely, de igaz: tényleg a kötelező győzelmek a legnehezebbek. Én mindig jobban szerettem erősebb csapatok ellen játszani, ahol az ellenfél nem parkolta le a buszt a saját tizenhatosa elé és nem védekezett tíz emberrel. Azért veszélyesek ezek a meccsek, mert ha nyersz, az a természetes, az az elvárás, viszont ha nem ,akkor elindul a népharag. De a válogatottban mindenki 100 százalékot akar nyújtani, úgyhogy nem tartok attól, hogy baj lesz a hozzáállással, a koncentráció a kulcs. Meg persze az, hogy minél előbb berúgjuk az első gólt, de arra sem szabad rástresszelni, mert az kihathat a teljesítményre. Szerintem ez egy jó mérkőzés lesz egyrészt arra, hogy a fiatalok bizonyíthassanak a kapitánynak, másrészt hogy kellő önbizalmat szerezzen a csapat a hétfői, lengyelek elleni rangadóra.

A vb-kijutás gyakorlatilag elúszott, ez egyfajta felszabadultságot, vagy inkább frusztrációt okozhat a csapaton belül?

Nyilván egy szurkoló azt szeretné, hogy sikeres legyen a csapat, de reálisan kell nézni a képet, jelenleg még nem tartunk ott, hogy elmondhassuk magunkról, hogy Európa 13 legerősebb csapata közé tartozunk. Voltak szép pillanatok a közelmúltban, kétszer is kijutottunk az Eb-re, ahol mindkétszer remekül szerepeltünk, a Nemzetek Ligájában pedig az A-divízióba jutott a csapat.

Egyértelműen látszik a fejlődés és az előrelépés, ám a teljesítménnyel nem egyenes arányosan nőttek az elvárások, hanem annak a háromszorosára, vagy négyszeresére...

A földön kell maradni, és menni tovább ezen az úton, mert az egyértelműen pozitív. Bennem nem rendült meg a bizalom Marco Rossi és a csapat iránt, nincs krízishelyzet, az eddigi koncepció mentén kell folytatni az építkezést.

Egy kicsit tekintsünk előre, a nemzeti együttes hétfőn Lengyelországban zárja vb-kvalifikációs sorozatot. Mit vár attól az összecsapástól?

Hasonló játékot, mint a hazai meccsen. Bennem az egész selejtező sorozatból az a találkozó maradt meg leginkább, az a fajta harciasság és egészséges agresszió, amit ott a játékosok 90 percen keresztül mutattak. Persze, közvetlenül a mérkőzés után csalódott voltam, hiszen 2–0-ra, valamint 3–2-re is vezettünk, mégis döntetlen lett, de az volt a realitás. Ha ez a mentalitás kíséri majd a válogatottat a folytatásban is, akkor biztos vagyok benne, hogy még sok örömet okoz majd a futballszerető embereknek.

Márciusban három góllal nyertünk

Legutóbb a mostani vb-selejtezős csoportban csaptak össze a csapatok, márciusban a serravallei stadionban 3–0-ra nyert Marco Rossi alakulata Szalai Ádám, Sallai Roland és Nikolics Nemanja találatának köszönhetően. A csoportban 8 meccsen 8 vereséggel sereghajtó a holnapi ellenfél, 32 bekapott gólja mellé eddig egyet szerzett, a lengyelek elleni hazai 1–7-es vereség alkalmával.

Ma este remélhetőleg jön a hatodik magabiztos magyar győzelem a párharcban, a mérkőzés 20.45-kor kezdődik, az Indexen helyszíni közvetítést és tudósítást olvashatnak majd.

(Borítókép: Andreas Solaro / AFP)