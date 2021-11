Messi végre révbe ért Argentínával, övé az Aranylabda?

Ha Aranylabda, akkor Lionel Messi – az argentin zseninél ugyanis soha senki nem nyerte el többször a rangos elismerést. A futballvilág valaha élt egyik, ha nem a legnagyobb személyiségét eddig hatszor szavazták meg a legjobbnak, és bár 2021-ben klubszinten nem alkotott maradandót, a nemzeti csapattal végre csúcsra ért. Jöhet a hetedik?

A klubcsapatban

Messi 13 évesen került Barcelonába, első szerződése körülményeit pedig alighanem mindenki ismeri: a katalánok akkori technikai igazgatója, Carlos Rexach annyira bízott a fiatal tehetségben, hogy jobb híján egy szalvétán íratta alá a kontraktust.

Fotó: sport.es Messi első szerződése egy szalvétán, immáron bekeretezve

A többi, ahogy azt mondani szokás, történelem: a „Bolha” minden létező és talán nem létező rekordot is megdöntött Barcelonában. És bár a spanyol bajnokság legutóbbi kiírása a gránátvörös-kékeknek nem úgy sikerült, ahogyan azt előzetesen eltervezték – bronzérem a La Ligában, hétpontos hátránnyal a bajnok Atlético mögött –, Messi nem okozott csalódást:

30 góljával és 9 gólpasszával gólkirályi címet nyert, e nélkül a teljesítmény nélkül pedig nemhogy a dobogó, de talán a BL-indulás is veszélyben lett volna a Barcánál.

A Király-kupában több sikerélmény jutott a Ronald Koeman irányította együttesnek: egészen a döntőig menetelt, ahol bár egy félidőn keresztül nem talált fogást az Athletic Bilbaón, a második játékrészben állva hagyta riválisát, és a duplázó Messi vezérletével végül 4–0-s sikerrel hódította el a trófeát.

Nyáron aztán gyakorlatilag a semmiből robbant a bomba, a katalánok kilátástalan pénzügyi helyzetéből csak egy módon vezethet kiút: ha több magasan fizetett kulcsember, köztük az argentin zseni távozik. Augusztusban a korábban napvilágot látott pletykák hivatalossá váltak: Messi a PSG-be igazolt! Párizsban a csúcsforma egyelőre várat magára, ám a BL-ben azért három, a bajnokságban pedig egy gólt szerzett már a 34 éves klasszis.

A válogatottban

Ami Supermannek a kriptonit, az Lionel Messinek az argentin válogatott. A kétkedők ugyanis rendre azzal vádolták Rosario szülöttjét, hogy addig soha nem lesz minden idők legjobbja, amíg a nemzeti csapattal nem tesz le valamit az asztalra. Ezt pedig bármennyire is szerette volna Messi, sem a Copa Américán, sem a világbajnokságon nem sikerült. A 2014-es vb-n, valamint a 2007-es, a 2015-ös és a 2016-os kontinensviadalon is nagyon közel állt hozzá, ám minden alkalommal és minden fináléban „csupán” ezüstéremig jutott.

Idén viszont éppen az ősi rivális Brazília otthonában végre összejött a siker. Ahol Messi korát meghazudtolva oroszlánrészt vállalt az Albiceleste sikerében: négy gólja mellett öt gólpasszt osztott ki, és bár a brazilok elleni döntőben nem ő, hanem Ángel Di María szerezte a mindent eldöntő találatot, kétség nem fért zsenialitásához. A tornán lőtt 4 gólja és 5 kiosztott gólpassza egyrészt gólkirályi címet ért, másrészt őt választották a Copa América legjobb játékosának.

Egyéni teljesítmény

Messi a 2021-es naptári évben 41 gólnál és 14 gólpassznál jár. Amellett pedig, hogy a válogatottal végre megtörte az átkot, és megnyerte első trófeáját, nem akármilyen rekordot döntött meg szeptemberben a Bolívia elleni vb-selejtezőn: mesterhármast lőtt, aminek köszönhetően megszerezte 79. gólját is a nemzeti csapatban.

Ezzel megelőzte a brazilok legendáját, Pelét, és immáron ő a legeredményesebb dél-amerikai játékos.

Bár az Aranylabdát csak hétfőn adják át, az interneten már több nem hivatalos eredmény is megjelent, ezek többsége pedig arról számolt be, hogy Messi hetedszer is a csúcsra ér. Ha így lesz, tovább írja a történelmet.

