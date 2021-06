Mbappé vagy Deschamps hibája volt a kihagyott 11-es?

Mbappé a Transfermarkt.com adatai szerint továbbra is a világ legértékesebb játékosa 160 millió euróval. Ezt mondjuk a mostani Eb-n sem a csoportmeccseken, sem a nyolcaddöntőben nem bizonyította:

összesen 14 lövése volt a kontinensviadalon, de egyből sem született gól, ez pedig negatív csúcs, ő az egyedüli játékos a tornán, aki ennyiszer próbálkozott, mégsem talált a kapuba.

Svájc ellen sem ment neki, hat lövéséből egyik sem talált kaput, nyolc párharcából mindössze kettőt nyert meg, öt beadása pedig kivétel nélkül sikertelen volt.

A tizenegyespárbajban ennek ellenére ő állt oda a sorsdöntő lövéshez, amelyet – ilyen előjelekkel talán nem akkora meglepetés – el is hibázott. Felmerül a kérdés, hogy jó döntés volt-e Didier Deschamps szövetségi kapitánytól, hogy annak ellenére hogy Mbappéról van szó, jelölte őt rúgónak, főleg ötödikként. Bódog Tamás, az Index szakértője így vélekedik az esetről:

Nagyon nehéz dolog ez, azért a világ egyik legjobb játékosáról beszélünk, aki ha tizenegyest akar lőni, egy edző sem fogja azt mondani, hogy inkább ne. Látható volt a párbaj előtt, hogy Deschamps egyesével beszélt a játékosokkal, nekem úgy tűnt, hogy például Olivier Giroud-t győzködnie is kellett, hogy álljon majd oda – más kérdés, hogy a Chelsea csatára nem hibázott...

Arról is érdeklődtünk a szakembernél, hogy pontosan hogy zajlik ilyen esetekben a lövő játékosok kijelölése.

Nyilván van egy tervezett lista a csapatoknál, kialakul, hogy kik azok a játékosok, akik kezelni tudják az éles helyzeteket. De a fáradtság is szerepet játszhat, a csereemberek frissebbek, jobban tudnak koncentrálni. A fiammal néztem a meccset, és amikor még a rendes játékidőben Ricardo Rodríguez állt a labda mögé, biztos voltam benne, hogy belövi a büntetőt, anno a Wolfsburgban, azt hiszem, 15-ből 15-öt gólra váltott. Jót is nevetett rajtam, amikor kihagyta...

Végül Bódog Tamás a francia csapat összességében csalódást keltő Eb-szerepléséről és a folytatást illető esélyekről beszélt az Indexnek.

„Már a csoportmeccseken és a nyolcaddöntőben is végig abban bíztak a franciák, hogy olyan minőséget képviselnek, amellyel így is, úgy is megnyerik a meccseket.

Visszaütött a magabiztosság, a magyarok ellen is küzdeniük kellett az egyenlítésért, ahogyan tegnap este a svájci feltámadás után is érezhető volt a tanácstalanság. Talán még a büntetőpárbaj után sem hitték el, hogy kiestek, nagy pofon volt ez most nekik.

Szerintem egyébként a felső ágon a belga–olasz párharc győztese jut majd a döntőbe, az alsó ágon pedig az angol–német nyolcaddöntő érhet finálét a továbbjutónak.”

