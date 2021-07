Festmény készült Marco Rossi atyai öleléséről

Bejárta a sajtót az idei futball Európa-bajnokság egy megható pillanata, amikor is a Németország ellen Münchenben gólt szerző Schäfer András a 2-2-es döntetlenre végződő meccs lefújását követően sírva fakadt, hiszen a magyar válogatott rettenetesen nehéz csoportköréből való továbbjutásához sajnos ez a bravúros teljesítmény sem volt elegendő.

Marco Rossi szövetségi kapitány „atyai öleléséről” most egy festmény is készült, amelyet Egerben állítottak ki. A művet az olasz tréner és az ifjú válogatott futballista is megcsodálta a jelek szerint – erről Marco Rossi maga számolt be a Facebookon.

Köszönöm Szűcs Ritának ezt a csodálatos portrét!

– fűzte hozzá a magyar válogatott szövetségi kapitánya.