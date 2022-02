Egyre több a szexuális zaklatás a Premier League-ben

Ahogyan arról korábban az Index is beszámolt, súlyos vádakkal illették a Manchester United saját nevelésű futballistáját, Mason Greenwoodot. A 20 éves játékost a rendőrség előzetes letartóztatásba helyezte, a vizsgálat jelenleg is zajlik az ügyben – ám a középpályás esete nem az első, sőt nem is a második hasonló botrány a Premier League idei szezonjában.