Címervita, tulajdonosváltás: mi lesz veled, Újpest?

Az előző héten több fontos információ is megjelent a labdarúgó NB I-ben szereplő Újpesttel kapcsolatban. Először a régóta húzódó címervitában történt lényeges változás, nem sokkal később pedig már a tulajdonosváltásról szóltak a hírek. A The Agent Hungary menedzseriroda alapító sportjogásza, dr. Gremsperger Gábor segítségével próbáltuk körbejárni a történéseket.

Múlt héten az Újpesti Torna Egylet (UTE) bejelentette, hogy a Kúria döntése értelmében az Újpest FC-nek vissza kell állítani a régi címerét. A Ferencváros elleni vasárnapi derbin azonban egyelőre még a megszokott módon az új és a régi embléma is rajta volt a lila-fehér mezeken. Mikortól várható, hogy az évek óta zajló harc lezáruljon ebben a kérdésben?

Az Alkotmánybíróság határozatban kijelentette, hogy az UTE címerét vissza kell állítani az eredeti állapotába, és a továbbiakban azt úgy kell használnia az egyesületnek.

Az UTE egy 1885 óta működő és ezzel a legrégebbi aktív egyesület Magyarországon, amelynek az arculata, tehát a címere is a labdarúgócsapatot üzemeltető gazdasági társaság tulajdona, és védjegyoltalom alatt áll. Egy ilyen nagy múltú klub integrálóképességénél és szervezőerejénél fogva alkalmas arra, hogy közösséget teremtsen, amely közösségnek fontos, hogy tudjon azonosulni a közösség jelképeivel. Ilyen a klub címere, színei és további arculati elemei is.

Ez eredményezte ennek a kialakult címerhelyzetnek a fontosságát is. Nyilván ebben az esetben a közösség valamely formán még a múltbéli klub tulajdonosváltással szembeni fenntartását fejezte ki és „mosta” össze. Az pusztán a véletlen műve, hogy azonos időben született egy alkotmánybírósági határozat, és aláírták a klub tulajdonosváltásáról a szerződést. Dr. Gremsperger Gábor sportjogász segítségével próbáltuk körbejárni a történéseket.

Elég különleges helyzet volt az újpesti címervita. Normál esetben hogy működik, ha egy egyesület logót szeretne változtatni?

Erről az egyesület társasági szerződése határoz. Ez esetben azért volt probléma, mert az Újpest FC társasági szerződése szerint a társaság taggyűlésének a hatáskörébe tartozik a labdarúgócsapat arculati elemeinek a megváltoztatása, amelyhez százszázalékos szavazati arányra van szükség.

Ezt hagyta figyelmen kívül az Újpest FC ügyvezetője, aki egyben az Újpest Labdarúgó Kft. tulajdonosa is. 2017. június 26-án EGY SZEMÉLYBEN úgy döntött, hogy megváltoztatja a labdarúgócsapat címerét, és július 3-án már alkalmazta is azt.

Abban az esetben, ha a taggyűlésen konszenzus van, akkor egyértelműen nincsenek hasonló problémák, és viszonylag egyszerűen megváltoztatható egy csapat címere.

Az újpesti szurkolók mindenesetre kitörő örömmel fogadták a hírt, sőt, a szervezett szurkolói csoportok 995 nap után újra a Szusza Ferenc Stadionban buzdították a kedvenceket. Távollétüket természetesen nem csak a címerrel kapcsolatos problémájuk okozta, Roderick Duchatelet személyét is finoman szólva fenntartásokkal kezelték. Tapasztalatai alapján külföldön is előfordult már, hogy ennyire elmérgesedett a viszony a vezetés és az ultrák között?

Nem kell messzire menni, hiszen Magyarországon és külföldön is előfordulhat hasonló eset. Azt gondolom, hogy a sportban mindig vannak nézetkülönbségek. Nem lehet ez másképp a szurkolók, a vezetők és a klubtulajdonosok között sem. Emlékezzünk arra, hogy a Ferencvárosi Torna Clubnál is voltak hasonló nézeteltérések. Ott meg tudták beszélni a vezetők és a szurkolók, és jelen pillanatban nagyon is jól működik a közös munka. Szerintem egy klub nem létezhet szurkolók nélkül, ahogyan szurkolók sincsenek klub nélkül. Meggyőződésem, hogy az UTE háza táján is olyan változások lesznek a közeljövőben, hogy az egészséges egyensúly helyrebillen.

Ha már a belga üzletember az imént szóba került: szintén az újpestiekkel kapcsolatos hír, hogy Duchatelet január 28-án aláírta a klub eladásáról szóló szerződést, amely ismét magyar kézbe kerül. Az új tulajdonosi kört az együttes korábbi játékosa, Kovács Zoltán képviselte. A váltás körül azonban még sok a kérdőjel, segít őket kiegyenesíteni?

A váltással kapcsolatban valóban nagyon sok még a kérdőjel. Addig csak találgatásokba lehetne belemenni, amíg nem tudjuk a szerződés pontos részleteit. Az UTE jelenlegi tulajdonosa azt nyilatkozta, hogy amint megtörténnek a szerződésben lefektetett fizetési feltételek, akkor a klub átadásra kerül.

Az átadás és az új tulajdonos munkája a szerződésben megállapodott rendben fog lezajlani. Ezek az átadások rendszerint egyszerűen és praktikusan végbemennek, aztán jöhetnek a későbbi kérdések, hogy az új tulajdonosi kör mikben változtat. Itt beszélhetünk a klub működéséről, valamint a személyi kérdésekről is. Tapasztalataim alapján komolyabb változásokat kívülállóként nyáron fogunk látni, amikor a klub elkezd készülni a következő szezonra.

Abban viszont szinte biztos vagyok, hogy mindenképpen pozitív hatása lesz az egyesületre és a magyar labdarúgásra is, hogy az egyik legpatinásabb magyar klub újra magyar kézbe kerül.

A IV. kerületiek jelenleg tizedikek a tabellán, csupán jobb gólkülönbségük miatt előzik meg a már kiesőhelyen álló Gyirmótot, és egy pont az előnyük az utolsó MTK Budapest előtt. Az, hogy új kézbe kerül az irányítás, megadhatja a lökést, hogy elkerüljenek a veszélyzónából, és megkezdjék a felzárkózást?

Egy változás minden esetben jó dolgokat hozhat egy ilyen nagy múltú klub életében is. Jelenleg nagyon sok a bizonytalanság és a le nem zárt kérdés. Úgy látom, hogy az új tulajdonosi kör egyértelműen tudja, hogy milyen értékeket képvisel az UTE, amely egy több mint 110 éve a magyar első osztályban versenyző futballklub. Szerintem a magyar futball első osztályának szüksége van egy erős Újpestre, így egyértelműen azt gondolom, hogy megadhatja azt a pozitív lökést, amire a szurkolók várnak.

(Borítókép: Koszticsák Szilárd / MTI)