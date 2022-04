Szoboszlai kapufáig jutott, a Leipzig nem bírt az Atalantával

A Bajnokok Ligája negyeddöntői után csütörtökön az Európa-ligában is megkezdte szereplését a még versenyben lévő nyolc alakulat. Közülük is elsőként a három magyar válogatott játékost is a soraiban tudó RB Leipzig, amely hazai pályán játszott 1–1-es döntetlent az Atalantával.