Egyetlen klubot sem érintette érzékenyebben az orosz–ukrán háború a BL-címvédő Chelsea-nél, a londoni alakulat jövője ugyanis az orosz tulajdonosra, Roman Abramovicsra kiszabott kőkemény szankciók miatt továbbra is bizonytalan. Egyelőre továbbra sincs meg az új tulaj, az egyesülettől kulcsemberek távoznak a nyáron és bár Thomas Tuchel együttesének bajnoki harmadik helye és ezzel a Bajnokok Ligája indulása szinte biztosnak vehető, nem tudni, hogy milyen jövő vár rá.

A hétvégi, West Ham United elleni közvetlen rivális felett aratott 1–0-s győzelemmel nagy lépést tett a Chelsea a bronzérem felé a Premier League-ben, amely a BL-indulás és az azzal járó anyagi bevételek miatt is fontos cél a klub életében.

A mérkőzés utáni sajtótájékoztatón viszont Tuchel bejelentette:

a szezon végén távozik a védelem oszlopa, Antonio Rüdiger.

A német játékos lejáró szerződését a szankciók miatt sem tudták volna egyébként meghosszabbítani, ám sajtóhírek szerint az egész bajnokságban bombaformában futballozó hátvéd amúgy is az eligazolását fontolgatta. Rüdiger négy évre ír majd alá a Real Madridhoz.

Ő a második játékos, aki biztosan elhagyja a Chelsea-t, Andreas Christensen ugyanis szóban már korábban megegyezett a Barcelonával, így a dán válogatott védő is máshová teszi át a székhelyét, ugyancsak ingyen... A csapatban szinte már legendának számító César Azpilicuetát is csábítják a katalánok, akinek a változatosság kedvéért szintén nincs kontraktusa a 2022/23-as idénytől, így szabadon igazolható – könnyen lehet tehát, hogy a jövő évi el Clásicón a BL-győztes Chelsea védelmének egy jó részét figyelhetjük majd.

Romelu Lukaku másodszor is befürdött a kékeknél, hatalmas fizetése és kivásárlási ára miatt azonban a belga csatár szerződtetését még az európai topklubok sem igazán engedhetik meg maguknak, így legvalószínűbb, hogy kölcsönbe kerül valahová, reményei szerint vissza az Interhez. Vagy talán Antonio Conte dobhat neki mentőövet, akit a napokban a PSG edzőjeként vizionálnak, a párizsiak kifogyhatatlan pénztárcája pedig éppenséggel akár a támadó megvásárlását is jelentheti.

Ehhez azonban elengedhetetlen, hogy az átigazolási szezonra meglegyen a Chelsea új tulajdonosa, amelyre első számú befutónak Todd Boehlyt várják a szakértők. Az amerikai üzletember köztudottan szurkolója a csapatnak, a Stamford Bridge-en is megfordult az utóbbi mérkőzéseken és a lehetséges pályázók közül a szurkolók is őt tartanák a „legkisebb rossznak” a vélhetően utolérhetetlen Abramovics-korszakot követően.

Boehly többek között az észak-amerikai profi baseball-bajnokságban (MLB) szereplő Los Angeles Dodgers tulajdonosa is, üzleti érzéket pedig jól mutatja, hogy a nevéhez fűződik a liga történetének egyik legnagyobb, 1 milliárd dollár feletti átigazolási csereügylete. Nem egyedül venné át egyébként a Chelsea vezető szerepét, egy több befektetőből álló konzorciummal, amelyben Hansjörg Wyss svájci milliárdosnak is fontos szerep jutna.

Boehlyn kívül jelenleg még két másik potenciális vásárló maradt képben, egyikük az ugyancsak amerikai Stephen Pagliuca, a Boston Celtics NBA-franchise többségi tulajdonosa, akinek az olasz Atalanta Serie A-klubban is van tulajdonrésze, és társelnöke a Bain Capital magántőkealapnak.

Nála is nagyobb veszélyt jelenthet Boehly terveire a harmadik jelölt, Martin Broughton, aki a közelmúltban vett fel egy nagyobb kölcsönt annak érdekében, hogy átalakítsa a befektetői csomagját, így még jobban megfeleljen a Chelsea elvárásainak.

A brit üzletembernek nagy befolyása van az angol parlamentben, ez mindenképpen előnyt jelenthet a számára, ahogyan a Liverpool FC elnökeként eltöltött időszaka is, ahol többek között LeBron Jamest is beszervezte a tulajdonosi körbe. Broughton ezúttal is egy több mint tízfős befektető csapattal kampányol, ráadásul olyan húzóneveket sikerült már beszerveznie, mint Lewis Hamilton vagy Serena Williams, akik szívesen invesztálnának a Chelsea-be.

Május utolsó napját érdemes megjegyezni még:

a brit kormány ugyanis első körben addig léptette életbe a klubot érintő szankciókat, így a londoniak a jövő hónap végére alighanem szeretnének pontot tenni az ügy végére.

Az egyesület eladásával Abramovics által megbízott Raine bank és a Chelsea képviselői a szerdai hírek szerint azonban nem akarják kicentizni a dolgot és megvárni a határidőt, legkésőbb a jövő hét végére döntés születhet.

A legnagyobb kérdés viszont ezután az lesz, hogy milyen úton indul el az alakulat. Két opció lehetséges, az egyik a teljes újjáépítés: ez akár azt is eredményezheti, hogy a jövő év nyarán lejáró szerződésű, most viszont még jó áron értékesíthető kulcsembereket eladják, mint például N'golo Kantét, vagy éppen Jorginhót. Ez hosszú távon lehet kifizetődő, gyakorlatilag egy új csapat alapjait rakhatják le most nyáron, amely néhány éven belül ismét ott lehet Európa szűk elitjében.

Ahová viszont a klub talán most is tartozik – BL-címvédőként egészen biztosan.

A bajnokságban stabilan harmadik a gárda, amely a Ligakupában döntőt játszott, az FA-Kupában pedig vár még rá a Liverpool elleni finálé.

Így a másik opció pont az lehet, hogy a mostani keretre támaszkodva, azt a lehetőségekhez mérten megerősítve, nemcsak a nemzetközi kupaporondon, hanem a Premier League-ben is méltó ellenfele legyen a Manchester City, Liverpool kettősnek.

A távozó védők miatt a hátvédsor megerősítése lesz az egyik legfontosabb nyári feladat, így a Chelsea első számú célpontja vélhetően a már korábban a csapattal hírbe hozott francia Jules Koundé lesz majd, aki jelenleg a Sevilla játékosa. Rajta kívül Declan Rice (West Ham) és Wesley Fofana (Leicester) van még a kiszemeltek között. Persze a kölcsönből visszatérő fiatalokra is számíthat Tuchel, nem lenne meglepő, ha a Cobham akadémiájáról újabb néhány képviselő tenné le a névjegyét a Stamford Bridge-en Mason Mount, Reece James, vagy Ruben Loftus-Cheek után.

(Borítókép: Ryan Pierse / Getty Images Hungary)