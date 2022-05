A Fradi a bajnokság után a Magyar Kupát is megnyerte

A Paks története során először jutott a sorozat fináléjába, és bár az esélyek nem mellette szóltak, az NB I góllövőlistáját toronymagasan vezető Ádám Martin vezérletével a bajnokságban legutóbb tükörsimán győzte le a Ferencvárost a Tolna megyei alakulat, amely 3–0-ra nyert a Groupama Arénában.

Bognár György természetesen a kezdőbe nevezte az OTP Bank Ligában 31-szer eredményes támadót, a korábbi FTC-közönségkedvenc, Böde Dániel viszont csak a kispadon kapott helyet. A túloldalon némi meglepetésre Tokmac Nguen még ott sem, így álltak fel a csapatok:

Ferencváros: Dibusz – Botka, Blazic, S. Mmaee – Esiti, Laidouni – Auzqui, Zachariassen, Pászka – F. Boli, Marquinhos.

Paks: Nagy G. – Szélpál, Lenzsér, Szabó J. – Windecker, Balogh B. – Szabó B., Haraszti, Kovács, N. – Ádám.

A stadionban több mint 30 ezren foglaltak helyet, és természetesen a fradisták voltak többségben, így tőlük zengett a lelátó. Ráadásul – stílszerűen – piros-fehér-zöld füsttel a Himnusz után a játékteret is teljesen beborították, így csak ötperces késéssel kezdődhetett a találkozó.

10 Galéria: Szerdán este a Ferencváros és a Paks csapott össze Fotó: Szigetváry Zsolt / MTI

Az első lehetőségre a 6. percig kellett várni, amely a Paks előtt adódott: Nagy Gergely óriási kirúgásával Haraszti Zsolt egészen az ötös jobb sarkáig roboghatott, lövése azonban Miha Blazicról a jobb alsó sarok mellé pattant. A folytatásban is aktívabb volt a csak magyar játékosokkal felálló alakulat, nem ízlett a Ferencvárosnak az agresszív letámadás és a feltolt védekezés, amely a paksiakat jellemezte az első negyedórában.

Sztanyiszlav Csercseszov csapata viszont nem mezőnyfölényre vagy helyzetek kialakítására, hanem a vezető gól megszerzésére esküdött fel, amely az első valamirevaló támadásból meg is született a 16. percben:

Aissa Laidouni vette észre a 16-oson belül remekül beinduló Zachariassent, aki zsebkendőnyi területen egyérintőzött Marquinhosszal, A visszakapott labdát pedig 10 méterről, Nagy lábai között A közepébe rúgta, 1–0.

A bekapott találat annyira megfogta a a paksiakat, hogy szinte azonnal kaptak még egyet, Marquinhos verte meg csúnyán a védőjét a jobb szélen, majd tökéletesen ívelt a hosszún érkező Franck Bolihoz, aki azonban a szinte üres kapu helyett Nagy Gergelybe bombázott kapásból.

Nem sokkal később Zachariassen duplázhatta volna meg az előnyt, ám Nagy óriási bravúrral hárította a a norvég játékos közeli fejesét. A 35. percben Carlos Auzqui lőtte szét a felső lécet jó 24-25 méterről, majd Boli tévesztett célt, aki kiszorított szögből az oldalhálót találta el, így a szünetig már nem változott az eredmény.

A második játékrész is Fradi-ziccerrel indult, Laidouni ugratta ki nagyszerűen a jobb oldalon Marquinost, aki 14-ről kapura lőtt, Nagy azonban vetődve ezt a próbálkozást is hárította, a kipattanó pedig éppen csak magas volt az ötösön érkező Zachariassennek. Ezt követően kissé leült a meccs, de a Ferencváros továbbra is irányította a játékot, Bognár György pedig cserékkel próbált frissíteni: Sajbán Máté, Tamás Olivér és Böde Dániel érkezett, utóbbit mindkét tábor részéről hatalmas ováció fogadta.

Gyakorlatilag a semmiből, ám szinte azonnal majdnem össze is jött az egyenlítés, Tamás bal oldali beadását azonban Kovács Nikolasz az ötös jobb sarka mellől jobbal a nézők közé bombázta.

Az FTC észbe kapott, és azonnal magasabb sebességi fokozatra kapcsolt, Boli pedig a 83. percben lezárta a lényegi kérdéseket:

Stjepan Loncar szenzációs passza után az elefántcsontparti támadó úgy fordult kapura, hogy azzal lerázta magáról Szélpál Norbertet, majd laposan a hosszú sarokba gurított, 2–0!

És ha egyszer egy üzlet beindul: három minutummal később ezúttal Henry Wingo ugratta ki Bolit remekül, aki 16 méterről jobbal kilőtte a bal felsőt, 3–0!

A Fradi öt év után nyerte meg újra a Magyar Kupát, és története során 24. alkalommal lett aranyérmes a sorozatban, dupláznia pedig nyolcadszor sikerült.

MAGYAR KUPA

DÖNTŐ

Ferencvárosi TC–Paksi FC 3–0 (1–0)

Budapest, Puskás Aréna, 38 979 néző. Vezette: Bognár T.

Ferencváros: Dibusz – Botka (Vécsei, 81.), Blazic, S. Mmaee – Esiti, Laidouni – Auzqui (Wingo, 76.), Zachariassen, Pászka (Civic, 76.) – F. Boli, Marquinhos (Loncar, 59.). Vezetőedző: Sztanyiszlav Csercseszov

Paks: Nagy G. – Szélpál, Lenzsér, Szabó J. (Osváth, 85.) – Windecker, Balogh B. (Sajbán, a szünetben) – Kovács N. (Nagy R., 80.), Haraszti ( Böde, 66.), Szabó B. (Tamás O., 66.), Medgyes – Ádám. Vezetőedző: Bognár György

Gólszerző: Zachariassen (16.), Boli (83., 86.)

(Borítókép: A ferencvárosi Anderson Esiti (b) és a paksi Ádám Martin a labdarúgó Magyar Kupa döntőjében játszott Ferencvárosi TC–Paksi FC mérkőzésen a Puskás Arénában 2022. május 11-én. Fotó: Illyés Tibor / MTI)