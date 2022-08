Eddig nem ismert dolog derült ki a Ferencváros edzőjéről

Az Index az öltözőben uralkodó hangulatról kérdezte a 26 éves szélső hátvédet, valamint arról, hogy az eddigi ellenfelekhez képest hova sorolná a holnapi riválist.

Természetesen nagy volt a csalódás, amiért nem sikerült továbbjutnuk a BL-ben, ám az élet nem állt meg, hiszen fontos bajnoki rangadó várt ránk a hétvégén. A Vidi ellen megmutattuk, hogy rövid idő alatt is képesek vagyunk felállni egy pofonból, ez mindenképpen biztató a jövőre nézve. Ami a Shamrockot illeti, a párharc előtt nehéz összehasonlítani az ír csapatot korábbi ellenfeleinkkel, talán az első mérkőzés után már könnyebben válaszolnék erre a kérdésre.

Pászka elmondta, harcias összecsapásra számít csütörtök kora este, de kielemezték az íreket, így remélhetőleg sem a kemény, brit stílussal, sem a hosszú indításokkal nem tudják majd meglepni a Ferencvárost.

A Fehérvár elleni bajnokin az eddig megszokottaktól eltérően a védelem jobb oldalán futballozott Pászka, ezt így kommentálta: „Életemben először játszottam jobb hátvédet, de a mérkőzést megelőzően sokat gyakoroltuk a helyezkedéseket, és jól éreztem magam a pályán. De hogy a jövőben is fogok-e még ott játszani, arról a mellettem lévő úriembert kellene megkérdezni.”

Pászka azzal zárta gondolatait, hogy fél évvel ezelőtt, amikor a másodosztályból a Fradihoz került, nem gondolta volna, hogy augusztusban Európa-liga-csoportkörért harcolhat majd zöld-fehér mezben.

De ha már így alakult, hatalmas megtiszteltetésnek tartja, és karrierje legszebb időszakaként minden egyes pillanatot próbál most megélni.

Ha már a játékos feldobta a magas labdát, az Index lecsapta, így Csercseszovtól a holnapi csapattal, illetve taktikával kapcsolatban kértünk némi publikus felvilágosítást.

„Vannak sérültjeink, sajnos Kristoffer Zachariassent és Samy Mmaee-t is emiatt kellett kicserélnünk most a keretből, szerencsére erre a szabályok lehetőséget biztosítanak. Remélem, hogy a visszavágón már számíthatok rájuk, és az is biztos, hogy többen a pályán lesznek majd holnap a Fehérvár elleni győztes csapatból. Természetesen nyerni szeretnénk, azonban ez még csak a párharc első összecsapása lesz, a lényeg pedig az, hogy a két mérkőzés után álljon jobban a Ferencváros” – mondta a vezetőedző, aki Pászkához hasonlóan brusztolós meccsre számít, és az esélyek ellenére nem engedi, hogy az FTC esetleg lebecsülje ellenfelét.

A Fradi az idei szezonban eléggé kétarcú teljesítményt nyújt, erről így vélekedett az orosz mester:

Sajnos ez igaz, hullámzó a játékunk, és nemcsak meccsek között, hanem gyakran egy adott találkozón belül is. Nyilván az a cél, hogy állandósítsuk a jó periódusokat, a holnapi meccsen is dominálni szeretnénk, és olyan eredményt elérni, amely után nyugodtan utazhatunk majd el Dublinba.

Ráadásul ismét hazai pályán, a saját közönségünk előtt futballozhatunk, akiknek a segítségével minden esélyünk megvan a győzelemre.”

Csercseszovot végül a szinte naponta felröppenő átigazolási hírekről kérdezték. „A Ferencváros Magyarország legnépszerűbb csapata, így érthető, ha minden, a klubot érintő dolog érdekli az embereket.

Sokszor a feleségem mutat cikkeket, hogy erről vagy arról hallottam vagy tudok-e – általában nem a válaszom.

Éppen ezért az egyik kedvenc napom az évben szeptember elseje, hiszen előző nap lezárul az átigazolási időszak, és véget érnek a pletykák.”

A Ferencváros–Shamrock Rovers El-playoffpárharc első mérkőzését csütörtökön 18.30-tól rendezik a Groupama Arénában, az Index helyszíni összefoglalóval, valamint nyilatkozatokkal jelentkezik majd az összecsapást követően.

(Borítókép: Sztanyiszlav Csercseszov 2022. január 6-án. Fotó: Papajcsik Péter / Index)