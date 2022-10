Korábbi argentin válogatott lett Messi nevelőklubjának edzője

A klub volt válogatott játékosa, Gabriel Heinze lett az argentin élvonalbeli Newell’s Old Boys labdarúgócsapatának vezetőedzője.

A 44 éves szakember Adrian Coriát követi a kispadon, aki Javier Sanguinetti augusztusi lemondása után átmeneti jelleggel irányította a rosariói együttest. Heinze játékosként megfordult többek között a Paris Saint-Germainnél, a Manchester Unitednél és a Real Madridnál is, angol és spanyol bajnoknak mondhatja magát. Pályafutását a Newell’sben kezdte (1996), és ott is fejezte be (2014).

Az argentin válogatottban 72-szer lépett pályára, a 2004-es athéni olimpián aranyérmes lett. Szerepelt a 2006-os és a 2010-es világbajnokságon. Edzői karrierjét 2015-ben, a szintén argentin élvonalbeli Godoy Cruznál kezdte, legutóbb pedig az észak-amerikai ligában érdekelt Atlanta United trénere volt.

A Newell’s Old Boysban kezdte pályafutását a hétszeres aranylabdás Lionel Messi is, aki 1995 és 2000 között futballozott a csapatban.