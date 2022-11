Dzsudzsák Balázs visszatér, Marco Rossi meghívta a válogatottba

Kalmár Zsolt, Nagy Zsolt és Sallai Roland is felépült sérülése után és visszatérhet a luxemburgiak és a görögök ellen készülő válogatottba, amelynek keretébe meghívót kapott a fiatal Németh András is. A Görögország elleni mérkőzésre november 18-án Dzsudzsák Balázs is csatlakozik a kerethez, hiszen ez lesz a korábbi csapatkapitány utolsó mérkőzése a nemzeti csapatban.

A válogatott keretébe három, a közelmúltban sérülés miatt hiányzó játékos is visszatér. Közülük Kalmár Zsolt az, aki a legrégebben volt legutoljára kerettag, ő 2021 márciusában, az Andorra elleni mérkőzésen szenvedett súlyos térdsérülést.

A Nemzetek Ligája-sorozatban két gólt is szerző Nagy Zsolt immáron hetek óta teljesen egészséges és a júniusban szintén kétgólos Sallai Roland is több meccsen pályára lépett már klubcsapatában, igaz, az arcvédő maszkját továbbra is viselnie kell a mérkőzéseken és az edzéseken. A Belgiumban légióskodó 20 éves támadó, Németh András pedig most először készülhet a férfi A-válogatott keretével.

„Folytatni szeretnénk a megkezdett munkát, hiszen látható előrelépéseket mutattunk az utóbbi időszakban, nemcsak az eredmények, hanem a teljesítmény szempontjából is. Attól, hogy felkészülési mérkőzések várnak ránk, természetesen komolyan vesszük őket és szépen szeretnénk búcsúzni ettől az emlékezetes évtől” – fogalmazott Marco Rossi.

Természetesen Dzsudzsák Balázs beválogatása is szóba került, ezzel kapcsolatban az olasz szakember elmondta, a Debrecen középpályása rengeteget letett már a magyar futball asztalára, és rendkívül tiszteli a pályafutását.

A labdarúgásban semmit sem adnak ajándékba, ez a meghívó sem az. Balázs rengeteget adott a magyar focinak, sokszor rajta múltak a sikerek, ahogyan most, Debrecenben is hétről hétre jó teljesítményt nyújt. Többször mondtam ,hogy megérdemel egy búcsúmeccset a nemzeti együttesben, most pedig tökéletes alkalom nyílik rá, hogy a szurkolók és a Magyar Labdarúgó-szövetség is elbúcsúzzon tőle.

A kapitányt az Index Németh Andrásról kérdezte, akiben sokan a visszavonuló csapatkapitány, Szalai Ádám potenciális utódját látják a jövő csapatában. „A legfontosabb dolog, amiért beválogattuk őt, hogy megnézzük, miként tud beilleszkedni a csapatunkba. Klasszikus középcsatár poszton rajta kívül Ádám Martinnal számolhatunk, így mindenképpen ki szeretnénk majd őt próbálni éles helyzetben, de hogy mennyi játékpercet kap majd, arra egyelőre nem tudok válaszolni. A Genk vezeti a belga bajnokságot, ahol sajnos nem számít alapembernek, a válogatottnak és személy szerint neki is sokat jelentene, ha folyamatosan lehetőséghez jutna a klubjában.”

A kapitány az Index érdeklődésére azt is elárulta, hogy a Luxemburg és a Görögország elleni találkozók már jól szolgálhatják a felkészülést a jövő évi Eb-selejtezőkre is.

Szerbia, Montenegró, Bulgária és Litvánia is törekszik a modern futballra, nem az a fajta agresszív, betömörülő játék jellemzi őket, mint mondjuk Andorrát, vagy San Marinót. Jó támpont lehet a mostani két találkozó, amelyből már a selejtezőkre is fontos következtetéseket vonhatunk le.

A válogatott november 14-én hétfőn találkozik Telkiben, majd két nappal később utazik el Luxemburgba, a csütörtöki mérkőzés helyszínére. Idén utoljára pedig a Puskás Arénában lép pályára november 20-án vasárnap, 20 óra 15 perctől.

A MAGYAR VÁLOGATOTT KERETE



KAPUSOK: Dibusz Dénes (FTC), Szappanos Péter (Budapest Honvéd), Tóth Balázs (Puskás Akadémia)

VÉDŐK: Bolla Bendegúz (Grasshoppers, svájci), Botka Endre (Ferencvárosi TC), Fiola Attila (MOL Fehérvár FC), Lang Ádám (Omonia Nicosia, ciprusi), Mocsi Attila (ZTE FC), Nagy Zsolt (Puskás Akadémia FC), Orbán Willi (RB Leipzig, német), Szalai Attila (Fenerbahçe FK, török)

KÖZÉPPÁLYÁSOK: Baráth Péter (DVSC), Kerkez Milos (AZ Alkmaar, holland), Kleinheisler László (NK Osijek, horvát), Nagy Ádám (AC Pisa, olasz), Nego Loic (MOL Fehérvár FC), Styles Callum (Millwall FC, angol), Vécsei Bálint (Ferencvárosi TC), Dzsudzsák Balázs (DVSC)

TÁMADÓK: Ádám Martin (Ulszan Hyundai, délkoreai), Gazdag Dániel (Philadelphia Union, amerikai), Kalmár Zsolt (DAC, szlovák), Németh András (KRC Genk, belga), Sallai Roland (SC Freiburg, német), Szoboszlai Dominik (RB Leipzig, német)

(Borítókép: Marco Rossi. Fotó: Kaszás Tamás / Index)