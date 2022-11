A vb-ről lemaradók csapata az aranyéremre is esélyes lenne Katarban

A névsor három részre osztható: vannak olyan futballisták, akiknek távolmaradásának prózai oka van – nemzeti együttesükkel nem tudták kiharcolni az indulási jogot. Azok a játékosok viszont talán még náluk is szomorúbban figyelhetik majd a torna eseményeit, akiknek válogatottja kijutott Katarba, sérülés, vagy éppen a szövetségi kapitány döntése miatt azonban csak a tévéből vagy a lelátóról szurkolhatnak a társaknak.

Az első kategóriát le is tudhatnánk annyival, ha felsoroljuk az Európa-bajnoki címvédő olasz válogatott keretét, Roberto Mancini csapata ugyanis óriási meglepetésre elhasalt a pótselejtezőn.

A négyszeres vb-győztes Észak-Macedóniától kapott ki az Eb-rájátszás elődöntőjében, így sorozatban másodszor rendezik meg a Squdra Azzurra nélkül a Mundialt.

Norvégia és Egyiptom sem tudta kiharcolni a szereplést, ami önmagában talán nem annyira meglepő, így viszont a Premier League két csillaga, Erling Haaland és Mohamed Szalah sem lesz ott Katarban, ezt pedig alighanem minden szurkoló sajnálja. Ahol a Newcastle United idei remeklésében Miguel Almirónnak is kulcsszerepe van, ám a 28 éves támadó tündöklését sem láthatjuk majd, hiszen Paraguay is lemaradt a tornáról.

Az ukrán–orosz háború miatt a FIFA szankciói érvényben maradtak Oroszországgal szemben, így a Szbornaja sem lesz ott Katarban, ahogyan Ukrajna sem, amely Wales ellen bukta el a maga pótselejtezőjét. Afrikából Nigéria és Algéria lesz a legnagyobb hiányzó, így többek között a Serie A-ban szárnyaló Napoli gólvágóját, Victor Osimhent sem láthatjuk, ahogyan a Manchester City szélsőjét, Rijad Mahrezt sem.

Kanyarodjunk rá a kijutó csapatokra, azon belül is nézzük azokat a futballistákat, ahol nem sérülés, hanem a szakmai stáb döntése akadályozta meg a részvételt. A spanyoloknál rögtön két ilyen példát is találunk, a 180-szoros válogatott Sergio Ramos és a Manchester Unitedben továbbra is nagyszerű formában védő David de Gea sem került be Luis Enrique szűkített keretébe.

Szakmailag nehezen magyarázható a döntés, hiszen mindketten alapembernek számítanak klubjaikban, így vélhetően személyes ellentét lehet a háttérben.

Az angoloknál Tammy Abraham, de még inkább Jadon Sancho és Fikayo Tomori kihagyása a legváratlanabb, főleg annak fényében, hogy az AC Milanban nagyszerűen teljesítő belső hátvédet kihagyta Gareth Southgate, az MU-ban epizódszereplővé váló, leginkább kapitális hibáiról elhíresült Harry Maguire viszont ott van a csapatban.

A végső győzelemre is esélyes franciáknál a szintén manchesteri Anthony Martial és a Real Madrid balhátvédje, Ferland Mendy maradt ki, a szintén aranyéremre ácsingózó brazilok bombaerős támadószekciójában pedig Roberto Firminónak nem maradt hely, aki hiába talált magára ebben a szezonban a Liverpoolban, Tite nem számít rá.

És akkor nézzük a sérülteket. A legnagyobb bajban a címvédő franciák vannak:

a 2018-as vb-címben oroszlánrészt vállaló N'Golo Kanté, Paul Pogba középpályás duó egyike sem lesz ott Katarban, ahogyan az AC Milanban nagyszerűen teljesítő kapus, Mike Maignan sem.

Ráadásul egészen friss hír, hogy Presnel Kimpembe is kidőlt, a válogatott hivatalos csatornáin közölték, hogy a PSG védőjét Axel Disasi helyettesíti majd.

A németeknél a támadószekciót érte érzékeny veszteség, a hatalmas tehetség Florian Wirtz mellett Timo Werner sem utazhat, és a világ legpechesebb futballistája címre alighanem joggal pályázó Marco Reus is lemarad a tornáról – a 2014-es vb és a 2016-os Eb után ez már a harmadik világesemény a Dortmund játékosának, amelyről sérülés miatt hiányozni fog… Az angolokat sem kímélte a sors, a Chelsea két kezdő szélsővédője, Ben Chilwell és Reece James sem épült fel a világbajnokságra, ahogyan a hollandok rutinos középpályása, Georginio Wijnaldum sem.

Szenegállal szemben mind a szakmának, mind a szurkolóknak nagy elvárásai vannak, sokan történelmi tettet várnak a csapattól, nevezetesen, hogy első afrikai együttesként akár az elődöntőig meneteljen. A válogatott legnagyobb sztárja, az idei Aranylabda-szavazás második helyezettje, Sadio Mané azonban a Werder Bremen elleni bajnokin egy rossz mozdulatot követően megsérült, az első diagnózisok szerint többhetes kihagyás vár rá. Ennek ellenére Aliou Cissé szövetségi kapitány elviszi a támadót Katarba, akinek felépülésének érdekében a szövetség boszorkánydoktorokat és sámánokat (!) is fogadott.

Hogy végül a Bayern játékosa a természetfeletti erőknek köszönhetően pályára léphet-e, az hamarosan kiderül, az viszont felsorolásunkból is jól látszik, hogy a hiányzókból egy olyan csapatot is össze lehetne állítani, amely joggal pályázna akár a végső győzelemre is:

De Gea – R. James, Sergio Ramos, Kimpembe, Chilwell – Kanté, Barella – Szalah, Reus, Jota – Haaland

A katari labdarúgó-világbajnokság november 20-án a Katar–Ecuador-meccsel rajtol el, a finálét december 18-án, magyar idő szerint 16.00-kor rendezik majd.

(Borítókép: N'Golo Kanté, Mohamed Salah, Erling Braut Haaland és Sergio Ramos. Fotó: John Berry, Visionhaus, David Fitzgerald/Sportsfile, David Ramos/Getty Images)