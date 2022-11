Rekordot döntő CR, győzelemmel debütáló brazilok

A katari labdarúgó-világbajnokság ötödik napján ismét négy mérkőzést rendeztek a közel-keleti országban. Portugália és Brazília is bemutatkozott a tornán, előbbi 3–2-es győzelmet aratott Ghána felett – az afrikaiak kapujába Cristiano Ronaldo is betalált, amivel történelmet írt, az első játékos lett, aki öt különböző világbajnokságon is gólt szerzett. A Selecao Szerbiát győzte le (2–0), a G csoport másik meccsén Svájc a kameruni születésű Breel Embolo találatával győzte le Kamerunt (1–0). A játéknap negyedik összecsapásán Uruguay gól nélküli döntetlent játszott Dél-Koreával.