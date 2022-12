C. Ronaldo nélkül gáláztak a portugálok, nem jött be a spanyol okoskodás

Kedden az utolsó két nyolcaddöntőt is lejátszották a foci-vb-n. Az első meccsen azok a spanyolok találkoztak Marokkóval, akik bár tagadták, de a közvélemény szerint direkt kerülték el a brazil/argentin fémjelezte felső ágat. Nos, a taktikázás nagyon nem jött be, az afrikaiak ugyanis egy bűnrossz 0–0-t követően, tizenegyespárbajban búcsúztatták Luis Enrique együttesét és történetük során először jutottak be a világbajnokság legjobb nyolc csapata közé. Ahová utolsóként Portugália kvalifikálta magát, amely a kezdőcsapatban meglepetésre Cristiano Ronaldót helyettesítő, a vb első mesterhármasát szerző Goncalo Ramos vezérletével ütötte ki Svájcot 6–1-re.