A nemzeti színekre festett katari fejkendő, a gutra a legnépszerűbb emléktárgy

A dohai Szuk Vákif, egy régi agyagépületekből, bódékból, sikátorokból és alagutakból álló, de teljesen újjáépített piactér a világbajnokság idején a társasági élet egyik legforgalmasabb helyszíne.

Több mint 250 éves múltra tekint vissza. A szuk, a piac neve vákif. A vákif arabul álldogálást jelent, régen ugyanis a kereskedők a bejáratnál ácsorogva próbáltak túladni portékájukon: a fűszereken, köményen, fahéjon, halon, az asztalosmunkákon és persze az öltözéken.

A dohai szukban ma jóval nagyobb a választék. Kapható itt ékszer, míves szőnyeg, egyszerű szandál, a katari emír festett portréja, sőt törpepapagáj is – aranykalitkával együtt. A legkeresettebb cikk azonban a világbajnokság idején a tradicionális fejdísz, a gutra.

„Nagyszerű érzés a viselete” – állítja a Deutsche Welle tudósítójának Vincent. A neve megtévesztő, ő ugyanis egy, az Egyesült Államokban tanuló kínai állampolgár.

„Itt mindenhol lehet kapni” – mutatja a fehér kendőt, amelyet a nyakán lelógó fekete zsinór tart össze.

Liputan bagus dari @nytimes tentang fenomena fans sepakbola dari 32 negara peserta #WorldCup2022 yang mengadopsi penggunaan #ghutra dengan kombinasi warna sesuai warna negaranya.



Alih-alih marah, mayoritas #Qatari justru senang dgn apropriasi budaya ini. Pelaku bisnis juga hepi. pic.twitter.com/9pY6jpkaeC — Hasto Suprayogo (@HastoSuprayogo) December 4, 2022

Vincent és barátja fejenként 45 katari riált, alig ötezer forintot fizettek egy-egy gutráért, és nem ők az egyetlen turisták, akik a vendéglátó ország „népviseletének” klasszikus tartozékát vásárolták meg.

Viszik, mint a cukrot

A 2022-es világbajnokságon lépten-nyomon gutrába ütközik az ember. Az angol szurkolók vörös arcát keretezi, a mexikóiak fején lévő sombrerót helyettesíti. A kék-fehér argentin fejkendők különösen népszerűek, gyakran Lionel Messi képével.

„Nagy az érdeklődés a latin-amerikai szurkolók részéről” – magyarázza a pakisztáni Aszfundjár, aki a Gutra Mundo egyik boltjában dolgozik. A láncnak hat üzlete van Dohában – általában bevásárlóközpontokban vagy a metróállomások közelében.

Aszfundjár szerint a legkelendőbbek Marokkó, Szaúd-Arábia és – talán meglepő módon – Ecuador színei. Olyannyira, hogy a torna kezdetén átmenetileg elfogytak, így gyorsan fel kellett tölteni a készleteket.

„Vitték, mint a cukrot” – mondta a kereskedő.

There is a rush among World Cup fans, especially those coming from abroad, at the Souq Waqif to try on the ghutra and igal — the Arabic headscarf and the chord that holds it in place. #Qatar2022 #SouqWaqif #Qatar #Doha #Ghutra #Igal #FIFA #WorldCup #FIFAWorldCup pic.twitter.com/M6gEby3d3m — Qatar Tribune (@Qatar_Tribune) December 4, 2022

Keffija, semág vagy gutra?

A fejfedő – gyűjtőnevén keffija – a férfiak viseletének hagyományos ismertetőjegye a Közel-Keleten Jordániától Szaúd-Arábián át az Öböl menti kis emírségekig, de országonként eltérő.

A nemzetközileg legemlékezetesebb kétségtelenül a fekete-fehér kockás keffija, amelyet a nyolcvanas években a későbbi palesztin vezető, Jasszer Arafat viselt. A palesztin mozgalomhoz való kötődése révén a keffija a forradalom és a szabadságharc globális szimbólumaként politikai szerepet kapott.

Az Öböl menti államokban azonban a piros-fehér mintás szaúdi semág (ilyet viselnek Jordániában is) és a teljesen fehér katari gutra nem politikai, hanem gyakorlatias célokat szolgál: a tűző nap és a homokviharok ellen véd.

Katarban a gutrát általában fekete zsinórral rögzítik, maga a gutra pedig különböző módon hajtogatható. Népszerű például a kobra fejére hasonlító változat.

A gutrát általában kandarával, a hosszú, majdnem földig érő fehér inggel kombinálják.

Nemzetközi harmónia vagy kulturális kisajátítás?

„Ez hagyomány – magyarázza a katari Issza, aki két barátjával gutrában, kandarában és szandálban sétálgat a Szuk Vákifon. – A fehér óv a naptól és a hőségtől.”

A helyiek persze élesen érzékelik az apró, stílusbeli különbségeket. A turistáknak néha fejtörést okoz a helyes viselet.

„Nagyjából egész idő alatt ezt viseltem – mondta a szenegáli Mark, aki hazája zöld, sárga és piros nemzeti színeiben pompázó gutrát visel. – Néha a katariak megigazítják, mert félrecsúszik.”

Gyakran – kivált Európában és Észak-Amerikában – elítélik más népcsoportok vagy vallások hagyományos tartozékainak, kiegészítőinek viselését, ha viselői nem tartoznak az adott csoporthoz.

Vajon a katari világbajnokságra érkező turisták tiszteletlenek azzal, hogy egy hagyományos ruhadarabot sokszínű divatkiegészítővé alakítanak? A legtöbb szurkoló elutasítja a vádat.

„Az emberek a világ minden tájáról a futball miatt érkeztek ide, de azért is, hogy jobban megismerjék egymást” – állítja Mark, aki szerint „erről szól a világbajnokság”.

The traditional Qatari headdress, the ghutra, is a hit among visiting fans at the World Cup.



Is it harmless fun bringing people together from all over the world, or disrespectful cultural appropriation?https://t.co/BxKbxzmHeP — DW News (@dwnews) December 5, 2022

Isszát más katariakhoz hasonlóan a legkevésbé sem zavarja a látvány. Ellenkezőleg.

„Ez jó dolog, elvégre a kultúránkat népszerűsíti” – mondta büszkén. Ő maga élvezi, hogy a szurkolók nemzeti színeiket tükröző gutrákban parádéznak.

(Borítókép: Matthias Hangst / Getty Images)