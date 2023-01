Luka Modricnak is ajánlatot tett az al-Nasszr

Busquets és Sergio Ramos nevét is szóba hozták már Cristiano Ronaldo új csapatával, az al-Nasszrrel. Úgy tűnik, a Real Madrid horvát középpályása, Luka Modric is a célkeresztben lehet.

Korábban már írtunk arról, hogy az al-Nasszr sportigazgatója, Goran Vucevic a fejébe vette, hogy összerak egy nosztalgiaválogatottat a szaúdi királyság bajnokságában. A sportigazgató – aki tavalyig játékosmegfigyelő volt a Barcánál – ugyanis visszautasíthatatlannak tűnő ajánlatot tett le Sergio Busquets, a Barcelona csapatkapitánya és Sergio Ramos, a PSG védője elé. Mindkettejük szerződése lejár a nyáron, és szabadon igazolhatóvá válnak.

Most úgy tűnik, egy újabb öregedő legendát szeretne magához csábítani a csapat. A Real Madrid 37 éves horvát középpályása, Luka Modric ugyanis ajánlatot kapott a csapattól, amiről szólt is a Madridnak. A horvát világbajnoki ezüst- és bronzérmes szerződése az idény végéig szól a csapattal, de a mérvadó spanyol sportlap, a Marca úgy tudja, hogy még legalább egy évet szeretne maradni Modric, és ezt az ötletet a klubnál is támogatják.

Ám a Marca információi szerint 2024-ben egyáltalán nem lehetetlen, hogy Modric Szaúd-Arábiába igazoljon, ugyanis a horvát játékos is annyit mondott az al-Nasszrnek, hogy jövőre térjenek vissza erre a témára.

(Borítókép: Luka Modric a Real Madrid színeiben 2022. november 7-én. Fotó: Fuente Pérez / Getty Images)