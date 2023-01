Féléves kihagyást jósoltak a magyar válogatott játékosának, 2,5 hónap után visszatért

A magyar válogatott középpályásánál még ősszel diagnosztizáltak fáradásos törést a bokájában, amelyet november elején meg is műtöttek.

Bár az előzetes információk féléves kihagyást jósoltak a 23 éves futballistának, remek ütemben haladt a felépülése, és már az Union januári edzőtáborába is elutazott a csapattal.

Szerdán este már a kispadra is leülhetett a Werder Bremen elleni idegenbeli bajnokin, sőt Urs Fischer vezetőedző a 83. percben be is cserélte őt. Ekkor már 2–1-re vezettek a berliniek, az eredmény pedig nem változott, így Schäfer győztes meccsen térhetett vissza, aki ezt megelőzően november 3-án, a belga Union Saint-Gilloise otthonában aratott 1–0-s Európa-liga-siker alkalmával játszott tétmeccsen.

Schäfer szűk két héttel ezelőtt a Sportcast vendége volt, ahol bár a konkrét visszatéréséről még nem beszélt, de elárulta, hogy gyorsan halad a rehabilitáció.