A 34 éves védő, aki jelenleg a belga élvonalbeli Antwerp játékosa, korábban megfordult az Ajaxban, az Atlético Madridban és a Tottenham Hotspurben is. A válogatottban 2009-ben mutatkozott be, a 2018-as mellett ott volt a 2014-es és a tavalyi vb-n is.

Kisfiúként arról álmodoztam, hogy válogatott leszek. Hálás és büszke vagyok, hogy ez az álom valóra vált. Most, 14 évvel később visszatekintve, 127 mérkőzéssel, három világ- és két Európa-bajnoksággal a hátam mögött számos csodálatos emlékkel távozom

– fogalmazott a futballista a belga szövetség által kiadott hétfői közleményben.

Alderweireld azt mondta: mostantól több időt szeretne a családjával tölteni, és a klubkötelezettségeire összpontosít.

MTI