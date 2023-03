A Bayer Leverkusen–Ferencváros Európa-liga-nyolcaddöntő árnyékában három másik mérkőzést is rendeztek 18:45-től. Pályára lépett többek között az AS Roma, az Arsenal és a Schäfer Andrást sérülés miatt ezúttal is nélkülöző Union Berlin is.

José Mourinho alakulata keretbe foglalta a Real Sociedad elleni, olaszországi odavágót, a meccs elején Stephan El Shaarawy, a végén pedig Marash Kumbulla szerzett gólt, így a rómaiak magabiztos előnyből várhatják a párharc spanyolországi mérkőzését.

A Premier League-ben listavezető Arsenal kétszer is hátrányba került a portugál Sporting CP otthonában, Mikel Arteta együttese azonban mindkét alkalommal egyenlített: előbb William Salibának, majd egy öngólnak köszönhetően, a továbbjutást azonban hazai pályán kell majd kiharcolnia.

A Schäfer Andrást lábsérülése miatt továbbra is nélkülöző Union Berlin közönségszórakoztató meccset játszott a német fővárosban a belga Royale Union ellen: hat gólt láthattak a nézők, egyenlő eloszlásban, így a döntés ott is a jövő heti visszavágóra maradt. A német csapatban a 63. percben csereként lépett pályára a télen a Fraditól szerződtetett Aissa Laidouni, aki tehát így szűk félórát kapott Urs Fischer vezetőedzőtől.

Európa-liga, nyolcaddöntő,

első mérkőzések

Union Berlin (német) – Union Saint-Gilloise (belga) 3–3 (1–1)

gól: Juranovic (42.), Knoche (69.), Michel (89.), illetve Boniface (28., 72.), Vertessen (58.)

Sporting Lisboa (portugál)–Arsenal (angol) 2–2 (1–1)

gól: Goncalo Inacio (35.), Paulinho (55.), illetve Saliba (22.), Morita (62., öngól)

AS Roma (olasz)–Real Sociedad (spanyol) 2–0 (1–0)

gól: El Shaarawy (13.), Kumbulla (87.)

