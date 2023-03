Roman Abramovics orosz oligarcha titokban legalább 117 millió euróval szállt be a holland Vitesse Arnhem megvásárlásába és fenntartásába, miközben a Chelsea tulajdonosa volt.

Roman Abramovics orosz oligarha titokban finanszírozta a holland Vitesse Arnhem csapatának megvásárlását, és éveken át öntötte bele a pénzt, miközben a Chelsea tulajdonosa volt. Mindez kiszivárogtatott iratokból derült ki – írja a The Guardian.

Korábban a Holland Labdarúgó-szövetség két vizsgálatot is indított, hogy kiderüljön, van-e anyagi kapcsolat Abramovics és a Vitesse között. Egyik vizsgálat sem hozott eredményt, közben a klub tulajdonosai is váltig állították, hogy Abramovicsnak semmi köze a csapathoz.

A Guardian kiszivárogtatott dokumentumokon keresztül talált egyértelmű bizonyítékokat. A kiszivárgott iratok egy ciprusi offshore céghez, a MeritServushoz kötődnek. A papírok alapján legalább 117 millió euróval szállt be Abramovics a klub megvásárlásába és fenntartásába, amiket komoly offshore-céghálózaton keresztül tudott mozgatni.

Már a klub 2010-es tulajdonosváltásakor is sokaknak gyanús volt, hogy a Chelsea-hez kötődhet a Vitesse. 2010-ben ugyanis a korábbi georgiai labdarúgó, Merab Jordania vásárolta meg a csapatot. Abramovics még arra a sajtóeseményre is elment, ahol az új tulajdonosokat üdvözölték, de ő és Jordania is váltig állította, hogy az orosz oligarchának semmilyen köze nincs a klubhoz.

Később tovább növelte a gyanút, hogy a Chelsea-ből rendszeresen kerültek a Vitesse-hez kölcsönbe olyan játékosok, akik nem álltak készen arra, hogy a Premier League-ben játsszanak. A holland bajnokságban ezek a labdarúgók megerősödhettek, és tapasztalatot gyűjthettek, hogy aztán a Chelsea színeiben bevessék őket. Főleg a 2010-es évek első felében dübörgött ez a kapcsolat, például a szerb sztár Nemanja Matics is járt Hollandiában, de a 2017/18-as idényben Mason Mount is megfordult a Vitesse-ben.

2013-ban Jordania helyett Abramovics egyik barátja, Alexander Csigirinszkij orosz üzletember lépett színre, aki – mint kiderült – már 2010 óta benne volt a klub pénzügyeiben. 2014 áprilisában Jordania bejelentette, hogy a Chelsea-nek befolyása volt a klubra. Elmondta, hogy „London megtiltotta” a csapat komoly erősítését, mert a holland bajnokság megnyerése esetén a Bajnokok Ligájában indulhatott volna a Vitesse – „ezt pedig London nem szerette volna”. Később ezeket a nyilatkozatait visszavonta, és a mai napig állítja, hogy ezekből semmi sem volt igaz.

2017-ben a Guardian írt arról, hogy a Chelsea Stamford Bridge-i irodából többen dolgoztak a holland klub megvásárlásán. Erre reagálva a Chelsea közleményben jelezte, hogy közeli kapcsolatot ápolnak a holland csapattal, ahogyan más klubokkal is.

Az Európai Labdarúgó-szövetség (UEFA) szabályzata szigorúan kimondja, hogy a kluboknak egymástól független tulajdonosokkal kell rendelkeznie, hogy a versenyek integritása megmaradjon. „Egyetlen természetes vagy jogi személy sem rendelkezhet befolyással egynél több csapatnál, amely az UEFA-hoz kötődő bajnokságokban játszik” – mondja ki az UEFA szabályzata.

Roman Abramovics orosz oligarcha 2003-ban vásárolta meg a Chelsea-t, miután az orosz olajból és gázból elképesztő vagyonra tett szert. A londoni csapatba 2 milliárd angol fontot fektetett be az évek során, a pénzből világsztárokat igazoltak. Abramovics tavaly az orosz-ukrán háború kitörése után köteles volt megválni a csapatától.

(Borítókép: Roman Abramovics. Fotó: Alexander Hassenstein / UEFA / Getty Images)