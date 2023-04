Azt követően, hogy a Ferencváros labdarúgócsapata csaknem húsz év után magyar csapatként megérte a nemzetközi kupatavaszt, mindenképpen meglepő a zöld-fehérek közelmúltban mutatott teljesítménye. Persze nem az, hogy kilenc ponttal vezetik az OTP Bank Liga küzdelmeit, hanem az, hogy a bajnokság legutóbbi négy fordulójában a megszerezhető 12 pontból mindössze kettőt sikerült begyűjteniük… Vécsei Bálinttal, az együttes válogatott középpályásával az Indexnek adott exkluzív interjúban egyebek mellett kerestük a gyengélkedés okait, de a nagyszerű európai menetelés és a nemzeti együttes is szóba került.

„Nem igazán emlékszem hasonlóan rossz periódusra, amióta itt vagyok” – utalt a négy meccs óta tartó nyeretlenségi sorozatra a 29 éves futballista.

„Nem könnyű helyzet ez, hiszen már a Leverkusen elleni El-nyolcaddöntős párharc sem úgy alakult, ahogyan szerettük volna. Sajnos. De a futball már csak ilyen, elkerülhetetlenek a hullámvölgyek. A hétvégi, Vidi elleni játékunk egyébként összességében már rendben volt, csak az eredmény miatt lehettünk csalódottak. Szombaton a Paks ellen viszont mindenképpen szeretnénk megszakítani ezt a negatív szériát.”

A Fradi helyzetét ebben a szezonban korábban ritkán látott sérüléshullám is nehezíti, több kulcsemberét kellett hetekre vagy akár hónapokra is nélkülöznie Sztanyiszlav Csercseszov vezetőedzőnek. Vécsei szerint ez is hátráltatta a csapat munkáját a kevesebb variációs lehetőség miatt, ráadásul az Európa-ligában az előzetesen leadott névsor miatt még szűkebb kerettel lehetett csak tervezni.

Ha már az imént az orosz szakember neve felvetődött, arra is kíváncsiak voltunk, vajon a szigorú Csercseszov hogyan éli meg a mostani sikertelenséget, és úgy összességében milyen hatással vannak a rosszabb eredmények a mindennapokra és a ferencvárosi öltözői életre. „Nyilván neki sem tetszik az, amit lát, főleg az eredményjelzőn, hiszen voltak olyan meccseink, ahol kevés lehetőséget adtunk az ellenfélnek, azokból mégis gólt szereztek, ez pedig valahol talán koncentrációs hiba. Ez a Fehérvár ellen is így volt, gyakorlatilag két kapura lövése volt a vendégeknek, mégis kettő–kettő lett a meccs. Ettől függetlenül pozitívan áll hozzánk, ő is és mi is bízunk abban, hogy hamarosan véget ér ez az időszak.

Ami a mindennapokat illeti, hazudnék, ha azt mondanám, hogy nincs rá hatással, mert nyilván más akkor a hangulat, amikor folyamatosan nyerjük a meccseket.

És bár tizenhat pontos előnyünk is volt már a bajnokságban, azért a mostani kilenc is magabiztosnak mondható, de ennél semmiképpen sem szeretnénk már közelebb engedni a riválisokat.”

Arra a felvetésünkre, hogy az imént említett koncentrációt segítené-e a Fradi szempontjából, ha lenne minimum egy hozzá hasonló erősségű csapat a bajnokságban, így vélekedik a középpályás. „Nyilván nagyobb lenne rajtunk a nyomás, márpedig azt sokszor bizonyítottuk, hogy az ilyen helyzeteket jól kezeljük, így elképzelhető, hogy valóban jobb lenne. De ez igazából nem ránk tartozik, nekünk csak saját magunkkal kell foglalkoznunk.”

Kalandozó fradisták: 16 meccs Európában

A bevezetőben már utaltunk a Fradi nagyszerű nemzetközi szereplésére, a bajnoki címvédő a DVSC 2004-es bravúrját követően volt érdekelt magyar csapatként európai tétmeccsen tavasszal. Bár a Leverkusen végül kettős győzelemmel nyerte a párharcot, hatalmas utazás volt ez az FTC-nek, amire Vécsei így emlékezett vissza:

„Hihetetlen eredmény volt ez, hiszen az Európa-liga csoportköre előtt senki sem gondolta volna, hogy elsőként jutunk tovább a négyesből.

De már az első mérkőzésen megágyaztunk a sikeres szereplésnek: Csaknem nyolcvan percet emberhátrányban futballozva nyertünk három–kettőre a Trabzonspor ellen, az pedig hatalmas löketet adott.

Az talán a legnagyobb fegyvertény, hogy nálunk magasabban jegyzett riválisokkal is fel tudtuk venni a versenyt, sőt meg is előztük őket. A Leverkusen ellen azért maradt bennünk hiányérzet, mert a mi szemszögünkből a két meccs alapján nem nulla–négyes volt ez a párharc, de összességében csodálatos kaland volt ez.”

A Monaco elleni idegenbeli meccset éppen Vécsei Bálint döntötte el, de vajon ez volt a magyar játékos legfontosabb gólja klubszinten eddigi karrierje alatt? „Igen, azt hiszem ez, ráadásul nemcsak nekem, hanem a klubnak is nagyon szép pillanat volt. Ha visszagondolok erre a gólra, nagyon sok minden játszódik le bennem, mert előtte volt olyan szezonom, ahol kevesebb lehetőséget kaptam, most viszont egyénileg és csapatszinten is sikeresnek érzem magam. Ennek egy fontos állomása és afféle bizonyítéka ez a gól.”

A selejtezőkkel együtt 16 mérkőzést játszott a Fradi ebben a szezonban az európai kupaporondon, és bár nyilván a győztes gól miatt Vécsei listáján az imént említett, Monaco otthonában aratott siker a legszebb emlék, de a korábban szóba hozott hazai Trabzon-meccs, valamint a Slovan Bratislava elleni, idegenbeli 4–1-es diadal is felfér a képzeletbeli dobogóra.

A tudatos karrierépítés és a hét szűk esztendő

Ha megkérdezzük a futballozó gyerekeket, alighanem mindegyikük arról álmodozik, hogy egyszer profi futballistává váljon. Kíváncsiak voltunk tehát arra, hogy Vécsei Bálint 29 évesen ott tart-e, ahol azt előzetesen eltervezte, ifjú labdarúgó-palántaként. „Nem panaszkodhatom, hiszen negyedszer szerepeltem az Európa-liga csoportkörében, bemutatkoztam a magyar válogatottban, jelenleg pedig Magyarország legerősebb és legnépszerűbb csapatában futballozom. Gyerekként persze általában arról álmodozunk, hogy külföldön, topcsapatban, világsztárok mellett léphessünk pályára, de bennem egyáltalán nincs hiányérzet.

A Honvédnál az akadémián végigjártam a ranglétrát, játszottam a második csapatban, majd fiatalon mutatkoztam be az élvonalban. Külföldön mindenhol rengeteget tanultam, a Bolognánál, a Leccénél és a Luganónál töltött évek is építettek, emberként és futballistaként egyaránt. Nyilván a legmeghatározóbbak a svájci évek voltak, ott rendkívül sikeres időszakot éltem át, majd azzal a céllal érkeztem a Ferencvároshoz, hogy trófeákat nyerjek, valamint szerepeljek a nemzetközi kupákban – szerencsére ez is megvalósult. Tudatos volt a karrierépítésem, nem bántam meg a döntéseimet.”

Vécsei Bálint 2014-ben a magyar labdarúgó-válogatottban is bemutatkozott, azt követően viszont hét évig nem kapott meghívót. Mindig bízott azonban abban, hogy nem csak afféle „futó kaland” volt az övé a nemzeti csapattal. „Fiatalon, húszévesen, Pintér Attila szövetségi kapitánynál húzhattam fel először a címeres mezt.

Nagyon boldog voltam, és bár tudtam, nem biztos, hogy minden esetben számítanak rám a válogatottban, hazudnék, ha azt mondanám, nem bántott egy kicsit, hogy az azt követő hét évben nem számítottak rám.

A Luganóval kétszer is bejutottunk az Európa-liga csoportkörébe, ahol folyamatosan játszottam, abban az időszakban azért bíztam abban, hogy bekerülhetek a keretbe, de nem így történt. Ennek ellenére soha nem adtam fel, azért is akartam jól teljesíteni a klubjaimban, hogy egyszer újra visszatérhessek a nemzeti csapatba. Ebben nagy szerepe van az Fradinak is, amiért rendkívül hálás vagyok a klubnak, hiszen folyamatosan játszottam, és a teljesítményem újra meghívót ért.”

Erre végül 2021-ben került sor, amikor a mostani olasz szakember, Marco Rossi szavazott újra bizalmat a Ferencváros játékosának. Aki mindezt azóta is meghálálja, sőt kétszer már az ellenfelek hálóját is bevette: 2021 novemberében a San Marino elleni vb-selejtezőn volt eredményes, a bő egy héttel ezelőtti, bolgárok elleni magabiztos, 3–0-s Eb-selejtezős győzelem alkalmával pedig szintén ő kezdte el a gólgyártást.

„Természetesen különlegesek azok a találkozók, amelyeken a kapuba találok, nagyon boldog voltam mindkét alkalommal, noha alapvetően nem ez az elsődleges feladatom. A Bulgária ellen szerzett találat azért különlegesebb, mert sérültek voltak azok a játékosok, akik általában előttem vannak a rangsorban, így lehetőséget kaptam, és úgy érzem, éltem is vele.”

Arról is érdeklődtünk Vécsei Bálintnál, hogyan élik meg azt az új helyzetet válogatottbeli csapattársaikkal, hogy hosszú idő után esélyesként számol Magyarországgal a közvélemény és a futballtársadalom egy selejtezősorozatban, vagyis egyenes ágon való kijutást várnak a csapattól a jövő évi, németországi Európa-bajnokságra.

„Magunknak tettük magasra a lécet az utóbbi időben elért eredményekkel, de az az érzésem, hogy ez inkább ösztönöz minket, a bolgárok elleni teljesítmény is megmutatta, jól tudjuk kezelni a helyzetet. Fontos, hogy győzelemmel kezdtük a szériát, hiszen nekünk is az a célunk, hogy az első két hely valamelyikén végezzünk, és ott legyünk az Eb-n!”

Végül a közeljövőbeli terveivel kapcsolatban Vécsei elárulta, a Ferencvárossal méltó módon szeretnék befejezni a szezont, és sorozatban ötödik bajnoki címüket ünnepelni. Ami pedig a nemzeti csapatot illeti: természetesen Montenegróban, valamint itthon, a litvánok elleni Eb-selejtezőn is egyértelműen a győzelem a cél!

(Borítókép: Vécsei Bálint. Fotó: Kaszás Tamás / Index)