– mondta a közmédiának adott interjúban a Werder Bremen vasárnapi legyőzéséről Sallai, aki idénybeli első bajnoki gólja mellett gólpasszal is segítette együttesét a 2–1-re megnyert meccsen.

A 25 éves támadó abban reménykedik, hogy a szezon hátralévő részében már nem lesz olyan sérülése, amely miatt meccset kell kihagynia, mert számára hullámvasút volt ez az idény. Hozzátette, noha kevesebb játéklehetőséget kapott az elmúlt hónapokban, ő ugyanúgy a maximumot nyújtotta az edzéseken. „Ez egy ilyen időszak, ebből kell kilábalni, de talán egy lábbal már kint is vagyok belőle” – fogalmazott Sallai, aki vasárnap ötödik sárga lapja miatt nem állhat csapata rendelkezésére a bajnoki fordulóban.

A jelenleg ötödik helyen álló Freiburg szereplésével kapcsolatban úgy vélekedett, most már ki lehet mondani, hogy a négybe kerülés, azaz a BL-indulás kiharcolása a cél, tekintve, hogy Schäfer András csapata, a harmadik Union Berlin mindössze két, míg a Gulácsi Pétert, Willi Orbánt és Szoboszlai Dominiket foglalkoztató RB Leipzig egyetlen ponttal előzi meg a Freiburgot.

Minden lehetséges, nagyon kemény lesz az utolsó hat forduló. Mindent beleadunk és megpróbáljuk kiharcolni a BL-indulást, ami a klub számára is nagy dolog lenne. Tudjuk, hogy a Leipzig papíron erősebb, de májusban kétszer is játszunk vele, az sok mindent megmutat majd. Kis dolgokon fognak múlni azok a meccsek, ahogy a végső helyezések is