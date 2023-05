A Bajnokok Ligája után a második és harmadik számú európai kupasorozatban is kialakult a döntők párosítása: az Európa-ligában a sorozat specialistájának számító Sevilla és a José Mourinho irányította AS Roma vívja majd a budapesti finálét, míg a Konferencia-ligában a Kerkez Milosékat búcsúztató West Ham United a Fiorentinával találkozik.

Európa-liga

A sorozat rekordbajnoka, a hatszoros győztes Sevilla már az egy héttel ezelőtti visszavágón közel volt ahhoz, hogy előnyt szerezzen a mai visszavágóra, ám a Juventus a 97. (!) percben döntetlenre mentette a találkozót.

A spanyolországi meccs eseménydús első játékrészt igen, gólt viszont nem hozott. A legemlékezetesebb jelenet a szünet előtt nem sokkal zajlott le, amikor a torinóiak védője, Cuadrado a visszajátszások alapján egyértelműen szabálytalankodott Óliver Torresszel, ráadásul a 16-os vonalán, ám érthetetlen módon a VAR sem ítélt büntetőt.

A második játékrészben veszélyesebben játszottak a vendégek, ennek pedig a 65. percben meg is lett az eredménye: Rabiot fejelt középre, a bizonytalankodó Gudelj és Badé között pedig Vlahovics a kapujából kilépő Bunu felett a kapuba emelt 14 méterről. Sokáig azonban nem örülhettek a vendégek, a csereként pályára lépő Suso ugyanis a 72. minutumban egy 21 méteres bombával egyenlített. A hajrában közelebb álltak a győzelem megszerzéséhez és ezzel a továbbjutáshoz a hazaiak, ám Szczesny bravúrjainak köszönhetően túlélte a rohamokat a Juve és jöhetett a hosszabbítás.

Amelyben a szintén a kispadról érkező Lamela a 95. percben Gil remek beadását 10 méterről a kapuba fejelte!

És bár az andalúzok Acuna második sárgás kiállítása miatt emberhátrányban fejezték be a találkozót, megőrizték az előnyt, így május 31-én érkeznek a Puskás Arénába.

Az AS Roma Edoardo Bove góljával megnyerte az odavágót, José Mourinho stílusát ismerve pedig nem volt meglepetés, amit a Leverkusen elleni párharc idegenbeli meccsén produkált az olasz alakulat: foggal-körömmel védte az előnyét. A németeknek nem is ízlett a rómaiak stílusa, igaz a 12. percben Diaby révén közel jártak a gólhoz, Diaby lövése azonban a lécen csattant. Ezen kívül meddő mezőnyfölény jellemezte a leverkuseni játékot, a hajrában pedig inkább kilátástalan erőlködés, így a portugál mester buszparkolós taktikája ezútal is működött: a rómaiak kihúzták 0–0-lal, így ők utazhatnak a budapesti fináléra.

Konferencia-liga

A magyar válogatott játékosa, Kerkez Milos csapata, az AZ Alkmaar idegenbeli meccsét sárga lapos eltiltás miatt kihagyta, így nem volt részese a 2–1-es vereségnek a West Ham otthonában. Mindez azonban azt jelentette, hogy a holland alakulatnak mindenképpen le kellett volna győznie David Moyes együttesét, ám olyannyira nem járt sikerrel, hogy egy hosszabbításban lőtt góllal az angolok az idegenbeli meccset is megnyerték, így kettős győzelemmel, 3–1-es összesítéssel jutottak a fináléba.

A Basel–Fiorentina csata 2–1-es svájci előnyről folytatódott, amelyet az olaszok idegenben hasonló különbségű győzelmükkel annuláltak, így itt is jöhetett a 2×15 perces hosszabbítás. Ennek második része szurkolói rendbontás miatt félbeszakadt, így a ráadásra is jócskán rátett a játékvezető, ez pedig a firenzeikenek kedvezett:

Antonin Barak a 129. (!) percben megszerezte a mindent eldöntő találatot, amely EKl-döntőt ért Vincenzo Italiano együttesének.

Az El-döntőt május 31-én szerdán a budapesti Puskás Arénában, a Konferencia-liga fináléját egy héttel később, június 7-én rendezik Prágában.