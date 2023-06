Gera Zoltán szövetségi edző a gól nélküli első félidő után, a 60. percben négy helyen is cserélt, ekkor állt be többek között Lisztes is, aki végül az összecsapás egyetlen gólját jegyezte.

A magyar U21-es válogatott már a 2025-ös korosztályos Európa-bajnokságra fókuszál, amelynek selejtezői szeptemberben kezdődnek, a csapat a kazahok elleni hazai mérkőzéssel rajtol a sorozatban. Az első tétmeccs előtt még egy felkészülési találkozó vár a gárdára, amely hétfőn Izlandot fogadja a Bozsik Arénában.

Eredmény:

Szlovákia–Magyarország 0–1 (0–0)

MTI