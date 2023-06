A Bundesliga legutóbbi kiírásában utolsó helyen végző, így a következő idényben a másodosztályban futballozó Hertha BSC első keretével készül a szezonra a csapat edzőjének, Dárdai Pálnak legkisebb fia, Dárdai Bence is.

A Berliner Kurier cikke szerint az újdonsült U17-es Európa-bajnok, Dárdai Bence az első csapattal kezdte meg a felkészülést a következő szezonra. A középpályás az előző évben a berliniek U19-es csapatát erősítette, 21 mérkőzésen lépett pályára, ezeken 6 gólt és 11 gólpasszt jegyzett.

A 17 éves játékos tavaly október óta tagja a német korosztályos válogatottnak is, amellyel májusban megnyerte a Magyarországon rendezett U17-es Európa-bajnokságot. A nemzeti csapatban eddig 8 alkalommal szerepelt és kétszer talált a kapuba. Edző édesapján kívül fiatalabb bátyja, Dárdai Márton is tagja a Herthának, aki 2020 óta tagja a fővárosiak felnőttcsapatának és már 42 meccse van a Bundesligában.

A cikk szerint a legutóbbi német pontvadászattól sereghajtóként búcsúzó alakulatnál komoly megszorításokat vezettek be, éppen ezért Dárdai Pál a fiatal tehetségeknek is lehetőséget akar biztosítani, ennek lehet egyik haszonélvezője legkisebb fia, Bence is.