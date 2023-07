A magyar labdarúgó-válogatott szélsője, Kerkez Milos jövője forró téma az idei átigazolási piacon, akit klubja, az AZ Alkmaar hajlandó is elengedni, feltéve, ha valaki kifizeti érte a 20 millió eurós kivásárlási árat. Sajtóhírek szerint a játékos az olasz bajnokság legutóbbi kiírásában ezüstérmes Lazióval már meg is egyezett, ám a 19 éves futballistát a Premier League-ből és a Bundesligából is csábítják.