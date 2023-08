Idegenben is simán nyert a Fradi, máltai rivális jön a következő körben

A Ferencváros a lényegi kérdéseket már lezárta a Groupama Arénában a Shamrock elleni párharcban, 4–0-s, több mint megnyugtató előnnyel utazhatott Írországba. Ezt kettővel még megtoldotta idegenben is, így ott van a Konferencia-liga következő körében, ahol máltai rivális vár majd rá.

Némi meglepetésre a hazaiak kezdték jobban a találkozót, olyannyira, hogy a 14. percben Dibusz Dénes bravúrjára, majd a felső lécre volt szüksége az NB I bajnokának, hogy ne kerüljön hátrányba. Nem sokkal később ismét a magyar kapus mutatott be nagy védést Kenny közeli fejesénél, számon is kérte a társakat, hogy ennél talán többre lenne szükség a folytatásban.

Szót fogadtak a mezőnyjátékosok, a Fradi ugyanis szép lassan átvette a játék irányítását, Adama Traoré révén pedig kapufákban össze is jött az egyenlítés, a mali támadó éles szögből leadott beadását/lövését amely Pöhls kapus kezéről a jobb oldali kapufára, onnan pedig az alapvonalon túlra pattant. A 32. percben viszont már senki és semmi nem mentette meg a hazaiakat: Varga Barnabás készített le sarokkal nagyszerűen egy felpasszt a mögötte érkező Zachariassennek, aki némi szerencsével, egy megpattanó lövéssel megszerezte a vezetést a Fradinak, amely összesítésben így már öttel állt jobban ír riválisánál.

A hátralévő negyedórában egyik kapu előtt sem alakult ki veszély, így a ferencávrosi előnnyel mehettek pihenőre a csapatok. A második játékrész első lehetősége az ír bajnok előtt adódott, Dibusz számított el egy beadást, Cleary viszont a jobb sarok mellé fejelt az ötösről. Máté Csaba mindeközben már alighanem a hétvégi, Fehérvár elleni rangadóra is gondolt, hiszen több kulcsemberét is lehozta, Traoré, Ramírez és Sigér helyére Owusu, Pászka és Esiti érkezett, nem sokkal később pedig Lisztes és Knoester is beállt, Varga és Cissé helyére. Közülük Owusu nem sokkal becserélése után megduplázta az FTC előnyét, ám a ghánai szélső a 72. percben 17 méterről a felső lécre tekerte Marquinhos átadását.

Az utolsó negyedórát kis túlzással felesleges volt lejátszani, a Fradi nem igazán akart már játszani, a Shmarock erejéből pedig nem futotta többre. A hajrára aztán még rákapcsoltak a budapesti zöld-fehérek, Owusu szerzett egy gólt a hajrában, amelyet les miatt érvénytelenítettek, Samy Mmaee viszont egy kapu előtti kavarodást követően szépen tekert a kapu bal alsó sarkába, kialakítva ezzel a 2–0-s végeredményt.

A következő körben a máltai Hamrun lesz a Ferencváros ellenfele.

Konferencialiga, selejtező

2. forduló, visszavágó:

Shamrock Rovers FC (ír)–Ferencváros 0–2 (0–1)

gólszerző: Zachariassen (32.), S. Mmaee (90.)

Továbbjutott: a Ferencváros kettős győzelemmel, 6–0-s összesítéssel.

