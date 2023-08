Szalai Attila nem elégedett a játékával, és az eredménnyel sem

Szalai, aki az első Bundesliga-találkozóján szerepelt, csalódottan érkezett a vegyes zónába az M1 aktuális csatorna helyszíni stábjához.

Nem vagyok elégedett sem a saját játékommal, sem az eredménnyel. Sajnálatos szituáció volt az első gól, szerencsétlenül pattant meg a labda Brookson, a védőtársamon, majd utána rajtam is, így szerzett vezetést a Freiburg

– fogalmazott a nyáron a Fenerbahcétól Hoffenheimbe igazolt védő.

A második gól kapcsán felidézte: érzése szerint valaki összerúgta a lábát, ezért várta a szabadrúgást, ám hiába, de ez előfordul a futballban.

Nem volt jó a védekezésünk az első félidőben, két egyszerű, elkerülhető gólt kaptunk. Elöl megvoltak a lehetőségeink, ezekkel sajnos nem tudtunk élni

– tekintett vissza. Mint mondta, bár a szünet után gyorsan megszerezték a szépítő – és egyben a 2–1-es végeredményt beállító – gólt, ezt követően is kimaradtak a helyzeteik, miközben a Freiburg kontrái veszélyesek voltak, kétszer is kapufát lőtt a rivális. „Nem vagyunk elégedettek, szerettünk volna pontot, pontokat szerezni itthon. Fejlődnünk kell továbbra is, védekezésben főleg” – vonta le a következtetést.

Mindannyian tudjuk, milyen jó játékos Roli, lendületes, benne van mindig a váratlan. Fantasztikus labdarúgó, nagyon jól cselez. Úgy érzem, hogy a második gólt leszámítva sikerült őt semlegesítenem, de jól játszott

– szögezte le Sallai kapcsán Szalai. Kiemelte: minden magyar labdarúgónak jó érzés honfitárs ellen pályára lépnie, különösen top bajnokságban.

Nagyon sokat jelentett nekünk a jó kezdés, nehéz mérkőzésre számítottunk és azt is kaptuk. A Hoffenheim nagyon jó csapat jó játékosokkal, de szerencsére sikerült nyernünk

– értékelt a győztes gólt szerző Sallai. Kiemelte: jó volt válogatottbeli társa ellen küzdeni, hiszen valamelyest ismerik egymást.

Örülök, hogy ide tudott kerülni a Bundesligába és még több magyar játékos tud a legmagasabb szinteken játszani, ez a magyar focinak is nagyon jó

– fogalmazott. Elárulta: a mérkőzés előtt a játékoskijáróban váltottak néhány szót.

A támadó kitért rá, hogy az edzéseken és a mérkőzéseken is a maximumot nyújtja a fejlődés érdekében, és azért, hogy ezáltal segítse csapatát.

A szezonra kitűzött céljuk a Freiburgnál az, hogy megismételjék az elmúlt idényben elérteket – akkor ötödik lett a gárda. Arra a kérdésre, hogy marad-e az együttesnél, azt felelte: 2025-ig érvényes a szerződése, meglátják, hogy mit hoz a jövő.

MTI