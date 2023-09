Közép-Európa egyik leginkább átpolitizált rangadóján győzött a DAC

Szlovákiában komoly politikai színezete is van a DAC és a Slovan Bratislava vetélkedésének a helyi labdarúgóéletben, a szeptember 30-ára előrehozott parlamenti választás kampányidőszakának hajrájában viszont ebből nagyon keveset, leginkább semmit nem lehetett érzékelni a két együttes legutóbbi, vasárnapi bajnoki mérkőzésén, amelyen a dunaszerdahelyiek otthon 3–1-re legyőzték pozsonyi riválisukat.

Arra, hogy mindezek ismeretében mit jelent a DAC-nál az aktuális bajnoki címvédő Slovan elleni három pont, iránymutatásként álljon itt Csinger Márk, a dunaszerdahelyiek magyar hátvédjének lényegre törő, további magyarázatra aligha szoruló tömör nyilatkozta:

„Mindent!”

A csallóköziek és a pozsonyiak közötti vetélkedés hosszú múltra tekint vissza, a feszültségek jelentős része pedig a nemzetiségi ellentétekre vezethető vissza. A vasárnapi összecsapás előtt 58-szor játszott egymás ellen a két fél, ebből 14 döntetlen mellett 12-szer győzött a DAC, és 32-szer a Slovan.

A rivalizálásnak voltak csúnya eseményei is. Ilyen volt a 2008. november 1-jei rendőrterror is, amikor a DAC–Slovan-mérkőzés 17. percében a szlovák rohamrendőrök minden előjel nélkül rárontottak a dunaszerdahelyi szurkolókra, és brutálisan megverték őket. A sérültek között volt olyan súlyos, akit mentőhelikopterrel kellett kórházba szállítani.

Hasonló élményben a Ferencváros szurkolóinak is volt egyébként részük. Az 1992–1993-as BEK-összecsapás pozsonyi odavágóján szlovák kommandósok rontottak a Fradi szurkolóira, akiket agyba-főbe vertek. Az események után hetekig azt írták az újságok, hogy halálos áldozata is volt az összecsapásoknak, de mint később kiderült, ez álhírnek bizonyult. Súlyos sérült viszont annál több akadt, és az emlékek, a lelki sérülések még három évtizeddel később sem gyógyultak be teljesen, a szomorú történtek rendre felidéződnek a résztvevőktől, elszenvedőktől.

Mindkét esetnek megvolt a politikai háttere.

1992-ben a magyarellenes Vladimír Meciar alakíthatott kormányt Szlovákiában, aki aztán 1992. szeptember 1-jén – a magyar kisebbség heves tiltakozása ellenére – elfogadtatta Szlovákia alkotmányát, amely 1993. január 1-jén lett független állam.

A 2008-as dunaszerdahelyi rendőrterror Robert Fico első kormányfői ciklusa alatt történt, a mérkőzésen látottakon kívül pedig több más esemény, köztük Malina Hedvig megverése, valamint a szlovákiai nyelvtörvény is borzolta a kedélyeket. Ilyen előzmények után nem csoda, hogy a tavalyi ezüstérmes Dunaszerdahely és a szlovák bajnokság egyeduralkodója, a Slovan Bratislava között igen éles a feszültség mind a mai napig.

Kevésbé jelenik meg a politika a mérkőzéseken

A rivalizálás politikai háttere miatt különösen pikáns volt a vasárnapi rangadó, hiszen mindeközben Szlovákiában választási kampány zajlik. Bár a két szurkolótábor a vasárnapi összecsapáson is válogatott szidalmakkal illette a másikat, különösebb rendbontásra az előző évek tendenciáihoz hasonlóan ezúttal sem került sor.

A DAC és a szlovákiai magyar politika közötti kapcsolatok mindig is érdekes témát szolgáltattak, ahogy a Slovan és a nacionalista szlovák politika közöttiek is. Az utóbbi években megszokott volt, hogy választási kampány idején – és azon kívül is – megjelennek a dunaszerdahelyi VIP-szektorban a felvidéki politikusok.

Három éve, a legutóbbi parlamenti választások kampánya idején nemcsak politikusok jelentek meg, hanem a Magyar Közösségi Összefogás (MKÖ) aktivistái is,

akik a stadion előtt osztogattak tökmagot, valamint a párt szórólapjait az érkező szurkolóknak.

A 2020. február 16-i DAC–Senica-mérkőzés előtt emellett Szarka Tamás előadóművész is szerepelt, aki elénekelte az MKÖ kampánydalát, az Északi szívek című zeneszámot. Szarka Tamás jegyzi egyébként a Szövetség idei kampánydalát is Otthon vagyunk címmel.

Ehhez képest ezúttal választási aktivistákkal nem lehetett találkozni a mérkőzésen és a stadion környékén, ahogyan abból is csak az összecsapás után, a közösségi médián közzétett fényképekből lehetett rájönni, hogy a lelátón voltak szlovákiai magyar közéleti szereplők. A DAC és a Slovan rivalizálásával kapcsolatban az Index is próbált felvidéki politikusokat megszólaltatni, azonban többek között azt a választ kaptuk, hogy

a tulajdonos [Világi Oszkár – a szerk.] kifejezetten nem szereti mostanában, ha politikusok beszélnek a DAC-ról.

Ami biztos, hogy a mérkőzésen nem lehetett érzékelni semmilyen pártpolitikai fennhangot, ahogyan választási kampányt sem.

„Jobb ez így” – mondta nekünk ezzel kapcsolatban egy DAC-szurkoló, aki saját elmondása szerint már egyébként is nehezen boldogul el a felvidéki magyar politika útvesztőiben.

A klub alkalmazottjaival való beszélgetések során az is kitűnt, hogy a szurkolók legnagyobb része csallóközi, akik Győr környéki, míg a nagyobb rangadók esetén budapesti szurkolókkal egészülnek ki.

Ami biztos: a DAC mindenféle pártszínezet nélkül a teljes felvidéki magyar sportszerető közösséget összehozza, nem szorítkozik csak a dunaszerdahelyiek támogatására. Ezt igazolja az is, hogy az elmúlt hetek sikertelenségei ellenére a Slovan elleni összecsapására 8866-an látogattak ki.

Rossz szériát tört meg a DAC

A vasárnapi összecsapás Slovan-helyzetekkel indult, azonban a nyáron 12 új játékost leigazoló DAC gyorsan lehűtötte a pozsonyi kedélyeket a 11. percben Fernand Gouré révén. Az előző idényben Újpesten házon belül gólerősnek bizonyult elefántcsontparti centernek ez volt az első tétmérkőzése a csallóközieknél (1–0).

Az első félidőt ezt követően dominálta a hazai csapat, ami a 30. percben egy újabb gólban mutatkozott meg, miután Milan Borjan kapus hibáját Ales Cermák használta ki (2–0). A szünetről is jobban jött ki a DAC, és a fantasztikusan játszó Gouré kiugrásából és belőtt labdájából a Ferencvárostól érkező Zeljko Gavric szerezte meg a harmadik hazai találatot (3–0).

Bár a Slovan a csereként beálló David Strelec révén gyorsan szépített (3–1), és ezután kapufáig is eljutott az ellenfelét ideiglenesen beszorító pozsonyi csapat, a dunaszerdahelyi győzelem egy percig nem forgott veszélyben.

A LEGUTÓBBI HÁROM MÉRKŐZÉSEN VALÓ VERESÉG UTÁN TEHÁT MAGÁRA TALÁLT A DAC, ÉS 511 NAP UTÁN GYŐZTE LE ISMÉT FŐVÁROSI RIVÁLISÁT.

„Megérdemelt volt a hazai győzelem” – nyilatkozta Vladimír Weiss, a Slovan Bratislava vezetőedzője.

„A bajnokság még csak most kezdődött, és ezt a hátrányt még be lehet hozni. Az viszont már kérdés, hogy velem vagy mással. Egy biztos, én nagyon szeretem ezt a klubot” – tette hozzá Weiss. A Slovan vezetőedzőjét ez az újabb pofon akár a pozíciójában is megingathatja, tekintve, hogy az Európa-ligában a ciprusi Arísszal szemben a 2–1-es hazai győzelem után az idegenbeli visszavágón 6–2-re alulmaradtak.

Mindezt úgy, hogy dunaszerdahelyi kollégájának, Adrian Gulának a kispadját meg pont ez a siker mentheti meg.

Egy új csapat születik, és bízom benne, hogy ez a mai győzelem hitet ad a játékosoknak abban, hogy jó az, amit csinálunk. Fontos, hogy egységben tudjunk működni – értékelt a DAC szakvezetője.

(Borítókép: Papajcsik Péter / Index)