Wukovics László arról beszélt a Fiorentina elleni konferencialiga-meccs előtt, hogy a szeptemberben kinevezett vezetőedző eddigi teljesítménye véleménye szerint elmaradt a várttól, a IX. kerületben Szerhij Rebrov búcsúja óta egyszerűen nem találják a megfelelő embert a kispadra.

Dejan Sztankovics kiváló labdarúgó volt. Edzőként viszont a profivilágban mindenkit az eredményei minősítenek, ezek pedig nem a szerb mellett szólnak. Bárhogyan is alakul a Fiorentina elleni találkozó, ki merem jelenteni, hogy Rebrov óta nem találták meg a megfelelő edzőt a Ferencvárosnál. Az ukrán irányításakor mindenki tudta a feladatát, a csapat működött, és az eredmények is jöttek, ezzel szemben most izzadhatunk