Olivier Giroud visszavonul a francia válogatottól a nyári labdarúgó-Európa-bajnokságot követően – jelentette be a francia L’Équipe-nek adott interjújában.

„Nyilvánvalóan nagyon hiányzik majd, de úgy gondolom, hogy a francia válogatottban töltött időszakom az Európa-bajnokság után véget ér. Át kell adnom a helyemet a fiataloknak.Arra is figyelni kell, hogy ne legyen túl sok a terhelés, meglegyen a megfelelő egyensúly. Mindig azt mondtam, hogy akkor hagyom abba, amikor a testem megkér rá. Azt hiszem, még két jó évem van hátra. De ami a francia csapatot illeti, úgy gondolom, ez lesz a vége” – mondta Giroud.

A 37 éves csatár elmondta, pluszmotivációt jelent számára, hogy a kontinensviadalon öltheti utoljára magára a válogatott mezét.

Nemrég jelentette be az Észak-amerikai első osztályú labdarúgó-bajnokságban (MLS) szereplő Los Angeles FC, hogy a világbajnok támadó nyártól csatlakozik hozzájuk. Majd néhány nappal később Didier Deshamps is kihirdette keretét a kontinenstornára, amelyre Giorud is meghívást kapott.

A 37 esztendős futballista hozzátette, extra motivációt jelent számára a tudat, hogy az Eb lesz az utolsó nagy tornája.

„Biztosan érzelmes lesz a távozás, felszínre törnek majd az emlékek, de ezt félre kell tennem, és még egyszer kiélvezni minden egyes pillanatot. A célunk, hogy megnyerjük a tornát” – zárta gondolatát a francia gólrekorder.

Giroud a francia válogatottal 2018 világbajnokságot nyert, négy évvel később pedig a második helyen zárt, valamint Európa-bajnoki ezüsttel is büszkélkedhet. A támadó négyszeres FA–kupa, és kétszeres Bajnokok Ligája-győztesnek is mondhatja magát.