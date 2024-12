A 34 éves korábbi támadó a csakfoci.hu-nak adott interjút, amelyben többek között beszélt új szenvedélyéről, a bokszról. Máté János két héttel ezelőtt élete első hivatalos meccset is megvívta, amelyen megosztott pontozással a rutinosabb ellenfelét hozták ki győztesen – bár elmondása szerint több szakértő szerint neki kellett volna nyernie.

„Megosztott pontozással a rutinosabb ellenfelemet hozták ki győztesen, bár több szakértő szerint én nyertem. Fontos tapasztalatokat szereztem, és a meccs végén gratuláltunk egymásnak az ellenfelemmel, mert mindketten éreztük – amit a meccs után mások is megerősítettek –, hogy izgalmas mérkőzés volt. Ez csak még inkább felspannolt, és már el is dőlt, hogy a következő év elején lesz egy visszavágó. A Sparring Roadshow-t egyébként a Törteli Box Club szervezi, ahol amatőrök mérkőznek meg egymással, de egyáltalán nem veszi félvállról senki az egészet, nagy érdeklődés övezte az eseményt” – kezdte Máté.

Arra a kérdésre, hogy hogyan jött a boksz az életébe, azt mondta, már labdarúgóként is járt edzésekre, de csak kiegészítésként.

Bokszedzésekre egyébként már korábban, játékosként is eljártam Mezőkövesden, de akkor az még csak egy kiegészítő edzés volt, egymás elleni bokszmeccsek sem voltak még akkor senkivel, hiszen vigyáznom kellett, hogy ne sérüljek meg. 2022 nyarán vonultam vissza, utána azonban még csak pár hónap telt el, de már hiányzott valamilyen sport, és elkezdtem járni Czirják András edzőmhöz és barátomhoz bokszedzésekre, ami ideális volt számomra, hiszen rugalmasan tudtam alakítani az edzésidőpontokat, nem úgy, mint korábban a fociban, amikor nem rajtam múltak a tréningek időpontjai. Egy olyan típusú ember vagyok, aki mindenből próbálja kihozni a maximumot, kétszáz százalékon próbálok teljesíteni, bármibe is kezdek bele. Ugyanígy volt a futballban, és ugyanígy van jelenleg az üzleti vállalkozásaimban és a bokszban is. Negyvenéves koromig még van hat évem, sőt mivel én nehézsúlyban vagyok, az előnyös is lehet, hiszen ez a súlycsoport olyan, mint a fociban a kapusok helyzete, hogy tovább tarthat a pályafutásuk ebben a kategóriában.