Júniusban háromból két csoportmeccsét Stuttgartban játssza a magyar válogatott a labdarúgó Európa-bajnokságon, a Német Turisztikai Hivatal szerint jóval többet adhatnak a kilátogató szurkolóknak a svábok, mint kétszer 90 perc a Neckar folyó partján. Lisztes Krisztián, aki a helyi VfB-ben robbant be a Bundesligába, felidézte stuttgarti élményeit, de az Indexnek beszélt Marco Rossi csapatának esélyeiről és fia, ifjabb Lisztes Krisztián pályafutásáról, illetve saját edzői karrierútjáról is.

Már vágjuk a centit a németországi labdarúgó-Európa-bajnokság június 14-i rajtjáig. Egy kontinenstorna a világ legnépszerűbb sportágában törvényszerűen minden mást háttérbe szorít, magyarként különösen igaz, tudva azt, hogy sorozatban harmadszor is ott lesz a válogatottunk az Eb-n. Három csoportmeccse közül kettőt is Stuttgartban játszik Marco Rossi csapata, amely a június 15-i, Svájc elleni kölni bemutatkozás után Észak-Rajna–Vesztfáliából az ország délnyugati részére, Baden-Württemberg tartomány fővárosába költözik, hogy ott előbb a házigazda németekkel (június 19-én), majd a skótokkal (június 23-án) nézzen farkasszemet. Mivel így Stuttgart lesz a „legmagyarosabb” helyszín a viadalon, a Német Turisztikai Hivatal (DZT – Deutsche Zentrale für Tourismus) magyarországi képviselete megmutatta, mi mindent kínál a mérkőzésekre érkező turistáknak a város és környéke.

A 2006-os világbajnokság megrendezése jóval többet jelentett Németországnak, mint egy bronzérmet a futballisták nyakában: országimázst, egészséges nemzeti öntudatot. Az ország megmutatta, hogy barátságos, nyitott, befogadó, egy multikulturális desztináció, ami legalább olyan fontos, mint önmagában a vendégéjszakák számának emelkedése. Miközben jól tudjuk, hogy a beutazó turizmusban mutatkozó többletet ilyenkor alapvetően a részt vevő országok szurkolói generálják. A 2006-os vb tapasztalataihoz hasonlóak a várakozások a 2024-es Eb előtt is

– mondta Czeiszing Miklós, a DZT magyarországi képviselet-vezetője. Ismertette, hogy a július 14-i fináléval záruló futballtornán a 24 csapat 10 helyszínen játszik, ezek a már említett Köln és Stuttgart mellett Berlin, München, Dortmund, Gelsenkirchen, Frankfurt, Hamburg, Düsseldorf és Lipcse.

Ich komme aus Ungarn

Stuttgartot nagyon jól ismeri Lisztes Krisztián is, a Ferencváros korábbi 49-szeres magyar válogatott középpályása, aki anno 20 évesen írt alá a VfB-hez. Itt négy és fél évet töltött el (1997–2001), ezalatt Német Kupa-győztes és KEK-döntős lett, majd a Werder Bremennel (2001–2005) újra magasba emelhette a kupát, akárcsak a német bajnokot illető salátástálat. Később megfordult a Borussia Mönchengladbachban és a Hansa Rostockban, a Bundesligában összesen 206 bajnoki mérkőzésen 20 gólt szerzett, és 24 gólpasszt adott.

Tizenhat évesen egy sindelfingeni teremtornán figyeltek fel rám a stuttgartiak, onnantól nyomon követték a fejlődésemet, Dieter Hoeness, a klub sportigazgatója a békásmegyeri egyszobás lakásunkban is személyesen keresett fel

– idézte fel Lisztes Krisztián, aki úgy élte meg már a beilleszkedést is, hogy kiemelt figyelmet és tiszteletet kapott, de igyekezett a „futball nemzetközi nyelve” mellett a németet is mielőbb elsajátítani. Sokat jelentett neki, hogy az első edzője kint Joachim Löw volt, aki dinamikus, lendületes, innovatív szakemberként tört utat magának, szinte közvetlenül a játékos-pályafutása után. „Nemhogy a meccsek, az edzések tempója is más volt, de hamar fel tudtam venni a ritmust.”

Nem lehetetlen a továbbjutás az Eb-n

Az egykori közönségkedvenc szerint nincs egyértelmű recept arra, hogy az európai topligák közül miért a Bundesligában vetette meg a lábát a legtöbb magyar az elmúlt évtizedekben, az mindenesetre kijelenthető, hogy az infrastrukturális feltételeket tekintve azóta csökkent, sőt lényegében eltűnt a különbség a hazai és a németországi körülmények között. De a korábbi kedvező tapasztalatok is szerepet játszhatnak abban, hogy bátrabban igazolnak a német klubok magyar játékosokat. Lisztes Krisztián úgy véli, hatalmas siker sorozatban harmadszor kijutni az Eb-re, ezúttal ráadásul a selejtezősorozatot csoportelsőként abszolválva.

Marco Rossi vezetésével egy nagyon jól felkészített, igazán ütőképes, szervezett válogatott lett a magyar, amely megtalálta a győztes karaktereit, megvan köztük az összhang, ahogy a csapat és a szurkolótábor között is. Ezt mi sem bizonyítja jobban, hogy már a barátságos meccsekre is megtelik a Puskás Aréna. Az Eb-n rendkívül nehéz a sorsolás, de van esély a továbbjutásra. Fantasztikus siker lenne, de egyáltalán nem lehetetlen. Egyre nagyobbak az elvárások, aminek megvan a maga veszélye, igaz, helytálltunk már az angolok, a németek, az olaszok, a franciák ellen is. Nagyon fontos, hogy addig is a meghatározó játékosok a klubjaikban rendszeres játéklehetőséghez jussanak, a sérülések pedig messze elkerüljék őket

– mondta az Indexnek Lisztes, akiben van némi hiányérzet, hogy nem játszhatott legalább egy Eb-n. Szerinte az 1996-os atlantai olimpián szerepelt garnitúrában több lehetett volna, ha az A válogatottban is egységesen bizalmat kap az a keret és stáb.

Jegy nélkül is érdemes kimenni

A torna 51 mérkőzésére összesen 2,1 millió jegyet adtak el, miközben a kereslet ennek a sokszorosa volt. Ugyanakkor Czeiszing Miklós szerint annak is érdemes útra kelnie, akinek nem jutott belépő.

Egy-egy Eb-meccsen lehet, hogy alig több mint 10 ezer magyar drukkolhat a stadionban, de a fan zone-okban 30 ezer ember is élvezheti a futballt, jéghideg csapolt sörrel, akár 130-140 négyzetméteres kivetítők előtt, színes programokkal, gasztronómiai kínálattal.

Stuttgartban négy különböző tematikus zóna várja az érdeklődőket. „Az egész város egy stadion” – így szól az Európa-bajnokság mottója, de a nyári focilázzal együtt azzá válik egész Németország, együtt lélegezve a futballal. És ne feledjük, a sportturizmus egyben fajsúlyos gazdasági kérdés, hiszen aki érkezik, az költ is: utazásra, szállásra, étteremre, ajándékokra, minden másra.

A látnivalókról prezentációjában „big picture-t” adva Czeiszing Miklós kiemelte, hogy

Stuttgart az autók városa, hiszen itt van otthon a Mercedes-Benz és a Porsche is, múzeumaikat nem érdemes kihagyni.

A további nevezetességek közül pedig az operaházat, a tévétornyot és a galériát ajánlotta figyelmünkbe, a sort a régi kastéllyal (Altes Schloss) és az új palotával (Neues Schloss) folytatva.

De ebben a városban nemcsak az autók megszállottjai és a kultúra rajongói találják meg a számításukat, hanem a borok szerelmesei is, nemhiába tarkítják mindenütt szőlődombok a látképet.

A sváb konyha bár a nehezebb ételekről ismert, a szakember szerint érdemes elmerülni a kulináris élvezetekben, mindenekelőtt kipróbálva a ravioliszerű Maultaschent, ami túl is nőtt a tartomány határain, nemzeti étel, de ugyanígy „alapmű” a sajtos nokedlinek megfeleltethető Käsespätzle.

Czeiszing Miklós szerint aki csak teheti, töltse kint a két magyar Eb-meccs közti három napot is Stuttgartban, ahol egyébként már a június 13-i nyitókoncerttől kezdve minden a fociról szól. A fellépők között szerepel Robin Schulz, Leony, Le Shuuk és Topic is.

Ifjabb Lisztes az álmok útján

Visszatérve a Lisztes-vonalra: nem esett messze az alma a fájától, a még mindig csak 18 éves (május 6-án lesz 19) ifjabb Lisztes Krisztián az FTC-ben tűnt fel, de július 1-jétől már az Eintracht Frankurt játékosa.

Amikor egy évig az edzője voltam az U15-ben, akkor sem mondtam volna meg, hogy ez lesz belőle, nincs arra garancia, hogy a korosztályos tehetségek megállják a helyüket a felnőttfociban is. Sosem nyomtam, nem ütöttem az asztalt, hagytam, hogy a maga útját járja, a saját erejéből érvényesüljön. Berobbant a Fradiba, a tavalyi bajnoki hajrában fontos gólokat szerzett, de jött egy sérülés, amin már túl van. Jó pár forduló van még hátra, bízom benne, hogy idén is több lehetőséget kap a szezon utolsó szakaszában. De ez egy folyamat, sok kitartásra, türelemre van szükség.

Lisztes Krisztián szerint a fia élvezi a játékot, az alibipasszok helyett a kapuval szembefordulva veszi át a labdát, keresi a réseket az ellenfél védelmén, helyzetet akar kialakítani, gólokat lőni. Ez a fajta hozzáállás az, amire nemcsak a Fradi közönsége vevő, hanem a német közeg is, hiszen a Bundesligában alapvetés, hogy a közönséget kell szórakoztatni, az eredményesség mellett ez is „az előadás” része.

Egyértelmű cél, hogy „Lisztes Junior” három-négy hónapon belül a kezdőcsapat tagjává váljon, s ez nem csupán a saját elképzelése, a szakmai stáb is mielőbb felépítené.

Tavaly ősszel utánpótlás-menedzserként tért vissza a Ferencvárosba idősebb Lisztes, akinek így az is a feladata, hogy mentorálja a fiatal tehetségeket, mihamarabb integrálva őket a felnőttfociba, az FTC első kerete mellett értve ezalatt az NB II-es partnercsapatot, a Soroksárt is. A pro licences szakember folyamatosan figyeli, monitorozza az U17-es, U19-es korosztályt is, úgy véli, a fia, Krisz esete jó példa arra, hogy mindenki előtt nyitva áll a kapu a Fradiban. Aki ezt a szintet megugorja, az valóban nemzetközi szintű játékossá válhat. Utánpótlás-menedzserként jól érzi magát, de a 47 éves szakember úgy érzi, nem dőlhet hátra, képben van a trendekkel, folyamatosan képzi magát, hogy készen álljon adott esetben egy vezetőedzői pozícióra is, akár itthon, akár külföldön.

(Borítókép: Stuttgart látképe a Santiago de Chile térről 2023. szeptember 3-án. Fotó: Christoph Schmidt / picture alliance / Getty Images Hungary)