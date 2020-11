Plexibalesetek: a magyar hokis kitörte, Gretzky feleségére ráesett

Amikor a büntetőpadnál mond csődöt a berendezés

Még csak hokisnak sem kell lenni ahhoz, hogy betörjük a plexit, ennek ékes példája az a Colorado Avalanche-drukker, aki kicsit hevesen ütögette az átlátszó falat, hogy az Edmonton Oilers védőjét, Matt Benninget hergelje. Ez annyira jól sikerült, hogy szilánkosra törte a palánkot, ami miatt természetesen kényszerszünet következett.

Szinte bárhol játszott, a közönség egyik legnagyobb kedvence volt a korábbi kiváló center, Doug Gilmour. Pályafutása utolsó éveit Montrealban töltötte, az ottani időszakából talán az a legemlékezetesebb pillanat, amikor egy kiállítás után annyira dühösen csapta be a büntetőpad ajtaját, hogy a plexi szétrobbant, a törmelékek pedig beborították a jeget.

Tie Domi is mesélhetne a büntetőpad körüli plexi gyengeségéről. A Toronto Maple Leafs egykori balhés szélsőjét 2001 márciusában a Philadelphia Flyers elleni meccs harmadik harmadában zavarták ki sportszerűtlenségért, ő pedig a padról elkezdte hátrafelé, a nézők irányába locsolni a frissítőjét. Eltalálta a Flyers egyik szurkolóját, Chris Falcone-t, aki elégtételt akart venni és megpróbált a plexin keresztül bemászni Domihoz. A tartóelem nem bírta a terhelést és kidőlt, Falcone pedig egyenesen Domi mellé esett, ahol el is kezdődött a bunyó. Szerencsére a vonalbírók közbeléptek, így Falcone megúszta az esetet. Később visszavágót kért Domitól, ami sajnos nem valósult meg.

Brutális ütközések

2008 októberében még csak a szárnyait bontogatta a következő évek egyik legjobb erőcsatára, Milan Lucic. A Boston Bruins korábbi szélsője mindössze 20 éves volt, amikor a Toronto elleni rangadón a vendégek védőjét, Mike Van Rynt akkor erővel nyomta neki a palánknak, hogy az szilánkosra tört, a darabkák egyik része Van Ryn nyakába, a másik a nézők közé hullott.

Még Van Rynnál is nagyobbat kapott az 1995-ös rájátszásban Jeff Norton, a St. Louis Blues bekkje, akit a Vancouver Canucks csapatkapitánya, Trevor Linden gyalult bele a palánkba. A tábla itt sem bírta a gyűrődést és szétrobbant, Norton pedig fejjel a nézők ölébe zuhant.

2013 novemberében a címvédő Chicago Blackhawks a Winnipeg Jetset fogadta. A hazaiak keményfiúja, Brandon Bollig a sarokban leütközte Adam Pardyt a palánknál, itt azonban a plexi nem tört össze, a lap egészben esett ki. Pardy feje a játéktéren kívülre került, az egyik ittas Chicago-szurkoló pedig egyszerűen leszedte a róla a sisakot, majd felvette. Pardy ezt szóvá tette, a drukkernek pedig vissza kellett adni a relikviát.

A legvalószínűtlenebbek

Amikor még Calgaryban játszott, Dion Phaneuf úgy nézett ki, mint a világ egyik legjobb védője. Ereje teljében volt, lövéseitől rettegtek. 2008-ban a Minnesota Wild ellen a palánk is megtapasztalhatta Phaneuf haragját, akinek sikerült egy harmadon belül kétszer is széttörnie a plexit. Először a kékvonalról vette célba a Wild kapuját, de célt tévesztett és szétrobbantotta a palánkot. Semmi gond, a Flames illetékesei gyorsan kicserélték, nem sokkal később folytatódhatott a játék. Aztán a harmad utolsó másodperceiben - ki tudja, miért - Phaneuf eleresztett egy újabb bombát, ami ugyanoda csapódott be, így a csereplexi is bepókhálósodott. Érdemes megnézni a Wild hátvédjének, Kim Johnssonnak (5) a reakcióját.

A Montreal Canadiens korábbi hátvédje, Josh Gorges esetére sem lehettek magasak az oddsok. A védő a palánk segítségével igyekezett felszabadítani saját harmadából, a korong pedig épp a büntetőpad ajtaja felé tartott. Az viszont éppen nyitva volt, mert a Philadelphia csatára, Sean Couturier ekkor térhetett vissza a jégre, így a korong a büntetőpad és a nézőtér közti elválasztót zúzta szét.

Nem véletlen, hogy egy ideje a játékosok hozzátartozói és a VIP-vendégek már nem a palánk mellett első sorban ülnek. Persze még mindig ide a legdrágább a jegy az NHL csarnokaiban, viszont - ahogy ezt láthattuk - korántsem veszélytelen a mulatság. De talán senki nem járt olyan rosszul, mint minden idők legjobb játékosának, Wayne Gretzkynek a felesége, Janet. 1997 októberében a New York Rangers a Chicago Blackhawkst fogadta a Madison Square Gardenben, a mérkőzés harmadik harmadában a hazaiak védője, Ulf Samuelsson a bodicsekkelte a Chicago szélsőjét, Szergej Krivokraszovot. A palánk kiesett a helyéről és egyenesen az első sorban ülő Janet Gretzkyre és barátnőjére esett. Janet elvesztette az eszméletét és a szája is felrepedt, de szerencsére nem történt nagyobb baj. Kórházba szállították és elővigyázatosságból benntartották egy éjszakára.

A lista korántsem teljes, láthatjuk, hogy a plexitörés a sportág velejárója. Csollák persze különösen szerencsétlenül járt azzal, hogy átbukfencezett, de azt is érdemes megjegyezni, hogy rengeteg hokis ünnepli úgy a gólját, hogy nekiugrik a palánknak. A hokisok sosem felejtik el első góljukat, Csollákét pedig egy ideig senki sem fogja.