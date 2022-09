A Hydro Fehérvár AV19 5–1-re kikapott a svájci Zürich Lions otthonában a jégkorong Bajnokok Ligája szombati 4. fordulójában, így továbbra is pont nélkül áll, és már nem juthat tovább a nyolcaddöntőbe. Helyszíni tudósítás.

A Zürich Lions otthonába látogatott szeptember 10-én a Fehérvár AV19 csapata a jégkorong Bajnokok Ligája 4. fordulójában. A fehérváriak eddig pont nélkül állnak a sorozatban, míg a Zürich eddig 7 pontot zsebelt be, ebből hármat a magyar csapattól, amely az osztrák bajnoki ezüstérmével vívta ki a BL-szereplést.

Székesfehérváron 7–1-re nyert a Zürich, majd a lengyel Katowice csapatától idegenben nagy meglepetésre 2–1-es hosszabbításos vereséget szenvedett a svájci ezüstérmes. A visszavágón aztán már a papírformának megfelelően sima, 5–1-es győzelmet aratott a Lions.

A papírforma a Fehérvár és a Zürich újabb összecsapása előtt szintén nem a magyar csapatnak kedvezett. Ez nem véletlen, hiszen a Lions

kilencszeres bajnok a svájci ligában, amely nemcsak a magyar, hanem még az osztrák bajnokságnál is jelentősen magasabb szintet képvisel.

A különbség meglátszódik a keretek összetételében is. Míg a svájci jégkorong a közvetlen világelithez tartozik, addig a magyar az elmúlt években a B csoportban volt érdekelt, és talán most érett meg arra – bár ehhez kellett az oroszok és a beloruszok kizárása is – hogy liftező válogatott legyen.

Azonban nemcsak a hazai játékosok, hanem az idegenlégiósok között is minőségi különbség van. Míg a Fehérvár főként kanadai játékosai elsősorban az alsóbb osztályú észak-amerikai bajnokságokból igazoltak Európába, addig

a Zürich csapatában még a harmadik sorban is találunk NHL-es tapasztalattal rendelkező játékost a finn Juho Lammikko személyében, aki nyáron igazolt el Vancouverből.

Rajta kívül mindenképpen érdemes megemlíteni Alexandre Texier nevét, aki napjaink egyik, ha nem a legjobb francia jégkorongozója, és a nyáron érkezett kölcsönbe az NHL-es Columbustól. Mellette azonban még rengetegen vannak, akik játszottak az észak-amerikai elitligában, vagy az orosz bázisú KHL-ben, esetleg mindkettőben.

Nagy iramban kezdődött a mérkőzés, és az első percben már rögtön lövéshez jutott a Fehérvár, azonban Mikko Lehtonen blokkolni tudott. Nem sokkal ezután azonban már a Zürich vette át a kezdeményezést, és Szabó Dániel kiállítását követően az emberelőnyt gólra is váltotta a hazai csapat, Lucas Wallmark találatával a 2. percben. 1–0

A Lions láthatóan lendületet kapott a vezető góltól, és többször is lehetőségük volt előnyük megduplázására. Az 5. percben aztán magához tért a Fehérvár, a 22 éves Vértes Nátán szép lövést eresztett meg. Nem sokkal később ugyan bizonytalankodott a magyar csapat a saját harmadában, azonban Vértes egy megszerzett korongból szépen tört kapura a jobb oldalon, lövése viszont elakadt a kapusban.

A kezdeményezés továbbra is a Zürich csapatánál volt, a 10. percben Sven Andrighetto óriási cseléből került helyzetbe a hazai gárda, amiből veszélyes helyzet alakult ki. A svájci fölénynek Németh Kristóf cselei és szép lövése vetett véget a 14. percben, ezután pedig a Fehérvár át tudta venni a harmad utolsó perceire a kezdeményezést.

Ebben segítségükre volt, hogy a svájciak több fegyelmezetlenség után is emberhátrányba kerültek, előbb Simon Hrubec kapus hibázott, majd Texier akasztott. A Fehérvárnak ekkor több lehetősége is volt, azonban nem tudta beszorítani az ellenfelet. A harmad 1–0-s hazai előnnyel ért véget.

A második harmadot emberelőnyben kezdhették a fehérváriak, Alexander Petan révén pedig rögtön el is eresztettek egy lövést, Hrubec azonban védeni tudott.

A játékrész menetében fordulópontot jelentett Andrew Sarauer csúnya szabálytalansága.

A magyar csapat játékosa botjával az ellenfél játékosának arcát is elérte, ezért pedig négy percre kellett leülnie.

Ebben az időszakban Horváth Dominik tartotta életben a fehérvári reményeket, a magyar kapus több óriási ziccerben is hárítani tudott, és sikerült kivédekezni az emberelőnyt. Ettől érezhetően erőre kapott a Fehérvár, a 37. percben egy szép támadás végén Andrew O'Brien tudott kapura lőni, majd nem sokkal később Terbócs István cselezte magát a svájci kapu elé, a korongot azonban már nem tudta bekotorni a kapuba.

A harmad második felére aztán ismét átvette a kezdeményezést a Zürich, azonban a 35. percben már Horváth sem tudott védéssel segíteni, a kapu előtti nagy kavarodás után ugyanis becsúszott a korong. A játékvezetők viszont videóztak, és végül nem adták meg a találatot szabálytalanság miatt.

Ez nem törte meg a svájciak lendületét, előbb Simon Bodenmann lövését kellett hárítania Horváthnak, majd a 39. percben a saját harmadában veszítette el a korongot a Fehérvár, amiből majdnem nagy baj lett. A zürichi nyomást az is mutatja, hogy míg a bulikat az első harmadban 61,1 százalékban elhozta a magyar csapat, addig a második harmadra ez a mutató már csak 47,5 százalék volt a Fehérvár részéről.

Ekkor azonban szinte a semmiből tudott helyzetbe kerülni a fehérvári gárda.

Andrew Sarauer kotorta tovább a korongot Patrick Newell felé, aki gyönyörűen tette azt tovább a jobb oldalon üresen maradó Anze Kuraltnak, a szlovén játékosnak pedig a szinte már üresen maradt kapuba kellett pofoznia a játékszert.

Az utolsó perc aztán fontosabb esemény nélkül pörgött le, az utolsó harmadra pedig döntetlennel fordulhattak a csapatok. 1–1

A harmadik negyedben rögtön az második percben kettős emberhátrányba került a Fehérvár, előbb Brett Frindlay, majd Henrik Nilsson állt ki bottal akasztás miatt. Az első hátrányt szépen kivédekezte a magyar csapat, amihez kellett pár svájci technikai hiba is. A 45. percben aztán még emberhátrányban tudott meglódulni a Fehérvár, és majdnem gól is lett belőle, Hrubec azonban védett.

Azonban rögtön azután, hogy kiegészült a magyar csapat, kétszer is óriási tumultus alakult ki Horváth kapuja előtt, másodszor pedig már becsúszott a korong. És bár a játékvezetők megint videóztak, ezúttal már ez sem segített a Fehérvárnak, Lukas Wallmark második találatát ugyanis megadták. 2–1

Ezután ismét fölénybe került a Zürich, a 48. percben a fehérvári kapu elé kerültek, a remekül védő Horváth Dominik azonban ekkor is hárítani tudott. Az ezt követő buliból aztán sikerült elhozni a korongot a magyar csapatnak, és lövőhelyzetig is jutottak a fehérváriak, a korong azonban kijött a kapuvasról.

A Zürich fölpörgött az utolsó tíz percre, a svájciak minél hamarabb el akarták dönteni a mérkőzést. Az 51. percben Jerome Bachofner juttatta a magyar kapuba a korongot. 3–1

Az 54. percben tudott ismét a zürichi kapu elé kerülni a Fehérvár, majd az egyik játékmegszakítás után Yannick Weber és Németh Kristóf esett egymásnak, verekedés azonban nem lett belőle. A buli után már üres kapuval támadott a magyar csapat, a Zürich viszont megszerezte a korongot, és az 55. percben Sven Andrighetto góljával végleg eldöntötte a mérkőzést. 4–1

Az utolsó néhány percben többször is eljutott a fehérvári kapuig a hazai csapat, Horváthtól bravúrokra volt szükség. A Fehérvár ismét az üres kapus játékot választotta, és ebből az utolsó percben is kapott egy gólt. Alexandre Texier volt eredményes tizennégy másodperccel a vége előtt, ő alakította ki az 5–1-es végeredményt.