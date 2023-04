Hadobás Zétény személyében ismét van magyar jégkorongozó az észak-amerikai profiliga (NHL) draftlistáján – számolt be róla a Magyar Távirati Iroda.

Az NHL honlapján közép-európai idő szerint kedden este kitett listán a 20 éves védőt az európai mezőnyjátékosok között a 76. helyre rangsorolták.

A svéd juniorligában érdekelt Västeras játékosa, aki a múlt héten írt alá két évre szóló szerződést a klub felnőtt együtteséhez, az MTI-nek elmondta, az elmúlt másfél-két hónapban az NHL-es Buffalo Sabres és a profiliga központi játékosmegfigyelő szolgálata (NHL Central Scouting) töltetett ki vele kérdőíveket, és akkor jelezték neki, hogy felveszik a draftlistára.

Más nem történt azóta az ügyben. Akik hasonló helyzetben vannak, azokkal majd csak a szezon után beszélnek és újabb tesztek következhetnek. Ez nem jelenti azt, hogy draftolni is fognak, de jólesett, hogy eddig is eljutottam. A múlt héten aláírtam első profi szerződésemet, és most a magyar válogatottal készülök a világbajnokságra. Remélem, bekerülök az utazó csapatba

– mondta Hadobás.

Magyar jégkorongozót legutóbb 2020-ban vettek fel az NHL-draftlistára ifjúsági vagy juniorkorú teljesítménye miatt: Papp Kristófot az Észak-Amerikában játszó fiatalok közül a 125. helyre rangsorolták az utolsó előzetes listán, ám végül nem választották ki.

Korábban Horváth Bálint (2016), előtte pedig Hári János (2010 és 2012) is listás volt, de egyikük sem kelt el.

Eddig három magyar születésű hokist draftoltak az NHL-be: 1999-ben Gröschl Tamás tengerentúli játékjogát az Edmonton Oilers foglalta le (a 9. körben, összesítve a 256. helyen), 2000-ben Szuper Leventéét a Calgary Flames (4. kör, 116. hely), 2002-ben pedig Vas Jánosét a Dallas Stars (2. kör, 32. hely). Szuper és Vas kapott NHL-es szerződést is, de végül egyikük sem léphetett pályára a világ legerősebb bajnokságában. Közülük is csak Szuper volt nevezve NHL-es mérkőzésre, azonban cserekapusként egyszer sem állt be.

Az idei draftot Nashville-ben rendezik június 28-án és 29-én.