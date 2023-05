A mátyásföldi jégcsarnok létezéséről kevesen tudnak, a nem túl idős és még annyira sem szem előtt lévő pálya viszont pont ideális lehet arra, hogy az igencsak hosszúra programozott felkészülés utolsó állomásaként szolgáljon. A csapat vidáman érkezett, aztán néhány arcra rövid ideig ráfagyott a mosoly, amikor kiderült számukra: szóba kell állniuk a média képviselőivel. Miután viszont profiként tudatosult bennük, hogy a kötelező körökön bizony jobb mielőbb túlesni, már készséggel álltak rendelkezésre.

Kevin Constantine-nak, a magyar válogatott szövetségi kapitányának (aki egyben a Hydro Fehérvár AV19 szakvezetője is) percről percre fogy a türelme, ami érthető, hiszen már csak alig egy hét választja el őket az elit-vb-től, a gépezet viszont egyelőre csikorog, legalábbis az eredmények alapján.

Sofron István nem először készül A-csoportos világbajnokságra, évek óta a keret oszlopos és stabil tagjának számít.

Nagyon hosszú felkészülést raktunk össze, alapozással, napi két óra jéggel, kondival, elméleti oktatással, meccsekkel. Fáradt a brigád, de ez is azt a cél szolgálja, hogy tökéletes legyen a formaidőzítés. Az eredmények másodlagosak, de egyébként szoros meccseket játszottunk azokkal, akikkel a világbajnokságokon is szoktunk. Ráadásul ők erre az időszakra időzítették a formájukat, míg mi tényleg messze vagyunk ettől. Nem kell következtetéseket levonni, persze nem néz ki jól a sok vereség, de pozitívak vagyunk, különösen a szoros eredmények adnak okot a bizakodásra. Nagyon sok fiatal kapott lehetőséget, folyamatosan keverte a mester a sorokat, keresi a játékosok helyét

– mesélte a Csíkszereda támadója.

Az eddigi találkozókat a csapatkapitány Nagy Gergő szerint sem érdemes túlgondolni, inkább a tanulságok a fontosak, valamint maga a folyamat.

Egyre jobbak vagyunk, bár az eredmények nem ezt mutatják, de egyébként valószínűleg a vb-n is többször fogunk veszíteni, mint nyerni. Ott egy-két meccsen kell jó teljesítményt nyújtanunk. Kezdünk visszagyorsulni fejben is arra a szintre, amit egy ilyen torna megkövetel, sőt ott még gyorsabban kell meghoznunk döntéseket a jégen. Van még mit csiszolnunk a játékunkon, de jó úton járunk és pozitívak vagyunk, más esélyünk nincs is.

Az esélyek latolgatása amúgy is a legnépszerűbb pótcselekvés ilyenkor, még ha nem is az érintettek, hanem inkább a média és a szurkolók részéről. Vajon mennyi sanszunk van egy bravúros bennmaradásra, esetleg bízhatunk-e még többen?

Kevin Constantine-nak a világ legerősebb bajnokságában, az NHL-ben védjegyévé vált a papírforma borítása, ha valaki, akkor ő tudja, mi a meglepetés receptje.

Célként a bennmaradást fogalmaztuk meg, nyilván nem mentünk bele olyan irreális elgondolásokba, hogy megnyerhetjük a világbajnokságot. Bármi lehetséges, az NHL-ben kétszer is vezettem olyan csapatot, amely utolsó kiemeltként búcsúztatta az elsőt a rájátszásban, én vagyok az egyetlen edző, akinek ez két ízben is sikerült. Sok meglepetést okoztak már a csapataim korábban, kedvelem az underdog-szerepet és bízhatunk is egy-két meglepetésben, de tisztában kell lennünk azzal, hogy mi vagyunk az utolsó, tizenhatodik helyen rangsorolt csapat. Oroszország és Fehéroroszország távolmaradása nélkül talán ott sem lehetnénk az elitmezőnyben, ám így is szeretnénk bennmaradni. Nincs más választásunk, rengeteget kell dolgoznunk, mert valószínűleg mi leszünk a legkevésbé képzett csapat, nem fogunk túllőni vagy túlcselezni senkit. A szorgalomra és a kemény munkára kell alapoznunk. Ezek a srácok büszkén fogják képviselni a hazájukat a címeres mezben, a közös motiváció összekovácsolhatja a gárdát, a megfelelő légkör pedig segíthet abban, hogy »túldolgozzuk« az ellenfeleinket.

A szakvezető egy évvel ezelőtt Székesfehérváron is véghez vitt egy kisebbfajta csodát, hiszen a Volánt története során először vezette döntőbe az osztrák bázisú IceHL-ben. A klubnál már akkor is Constantine rendszerét emlegették a siker egyik legfontosabb pilléreként, azonban a 64 éves edző szerint ő nem találta fel a spanyolviaszt, a lényeg, hogy a jégkorongot a „helyes módon” játsszák a tanítványai. A fehérvári kontingens már tudja, hogy mit kér, a többieknek viszont el kell sajátítaniuk egy új filozófiát, mivel tavaly még Sean Simpson irányításával harcolta ki a feljutást a férfi válogatott.

A folyamat már novemberben elkezdődött, úgyhogy a felkészülés tulajdonképpen hosszabb, mint ez a néhány hét. Nem egyszerű, hiszen új vagyok, szóval más a helyzet, mint mondjuk a finneknél, ahol évek óta ugyanaz az edző, a játékosok pedig, amint belépnek az öltöző ajtaján, pontosan tudják, mire számítsanak, mi lesz a feladatuk, hogy néz ki az edzés. Azzal a céllal vállaltam el ezt a felkérést, hogy átadjak valamit a tudásomból, nemcsak a játékosoknak, hanem az edzőknek is. Foglalkoztat a kérdés, hogy milyen lehet később a magyar jégkorong, szeretném, ha mindenki tökéletesen értené ezt a játékot. Ezalatt nemcsak a taktikát értem, hanem a munkamorált, a versenyszellemet, a részletorientáltságot és az egésznek a struktúráját is. De még csak az első évben tartunk.

A korábban a San Jose Sharksot, a Pittsburgh Penguinst és a New Jersey Devilst is trenírozó Constantine a saját elmondása szerint kertészkedik a válogatottnál: elülteti a magokat, aztán reménykedik abban, hogy idővel minden virág kinő. Más kérdés, hogy most nincs sok ideje, hiszen nyakunkon a vb, úgyhogy a türelem kérdésére is rávilágít.

A felkészülés során nem kevesebb mint két keretre való játékost, 55 embert nézett meg, Tamperébe viszont már csak 25 utazik, akikből egységes csapatot is kell kovácsolnia, meg kell találnia a kémiát és az összhangot közöttük, valamint azt, hogy a szisztémájába ki hogyan illik bele.

Ez tulajdonképpen nem az én rendszerem, az egész arról szól, hogy helyesen játsszuk a játékot. Úgy, ahogy azt kell. Ha összeszednénk a legjobban működő rendszereket, azok között jelentős átfedést találnánk. Például hogyan használod az ütődet védekezésben vagy támadásban, milyen stratégiával lehet hatékonyan gólt szerezni. Ezek nem az én ötleteim, ezek általános igazságok és sémák, amik működnek a jégkorongban, én pedig igyekszem az alapokat megtanítani. Ez teszi ki az összes stratégia kilencvenöt százalékát, a maradék öt százalék pedig a sok részlet. Például egy- vagy kétemberes letámadást alkalmazol-e, hogy állsz fel a bulihoz, miként építed fel az emberelőnyödet és hasonlók. Persze alkalmazkodni is kell a másikhoz. A jó csapatok nagyjából nyolcvanöt százalékban képesek a saját játékukat játszani, de ezeket a részleteket muszáj ahhoz is illeszteni, ahogy az ellenfél játszik.

Nagy Gergő azt emeli ki, hogy Constantine-nál nincs alibi: százszázalékos energiaszinttel kell végigpörögni az összes cserét, ebben nagyon szigorú és nem is enged belőle. A rendszert is tanulják még, de szerencsére év közben azért tudtak már rövidebb ideig együtt készülni. Viszont egy biztos: amit az edző kér, azt muszáj betartani. Nagyon sokat videóznak és értekeznek, ami ugyancsak szerves része a folyamatnak.

Az is gyorsan és világosan kiderül, hogy az amerikai születésű kapitány nem csak a meccseken, de az edzéseken sem elégszik meg kilencvenkilenc százalékkal. Nagyjából tizenöt perc, és az első feladat után maga köré gyűjti a játékosait, majd rendkívül ingerülten adja az értésükre, hogy elégedetlen a látottakkal.

Néhányan biztosan nem teszik zsebre, amit kapnak, viszont az is egyértelmű mindenki számára, hogy Constantine sem csak a részvétel miatt akar kiutazni Finnországba. Pontos elképzelése van arról, mit akar látni a jégen, a kevesebb pedig nem elég.

Sebők Balázs helye szinte garantált az utazó keretben, még úgy is, hogy klubkötelezettségei miatt csak néhány nappal ezelőtt csatlakozott a társakhoz, méghozzá egy finn bajnoki bronzéremmel, amit az Ilves Tampere centereként szerzett. A 28 éves játékos 14 év után vált, és hagyja el Finnországot, hogy a német élvonalban szereplő Iserlohn Roostershez igazoljon. Természetesen nagyon szeretne méltó búcsút venni a várostól, de szerinte idegenvezetést nem kell majd vállalnia.

Tizenkét nap alatt hét mérkőzésünk lesz, sok időnk nem marad pihenni, ráadásul Tamperében két nap alatt meg lehet nézni mindent. Nem tudjuk még, mi lesz a program és mennyi energiánk lesz, persze, ha valakinek kell segítség, annak bármikor állok rendelkezésre.

Sebők mindössze egy hetet szusszanhatott, de azt mondja, ez éppen elegendő volt, teljesen egészségesen vág neki a következő egy hónapnak. Hozzáteszi, hogy rá most szélsőként számít a kapitány, de a válogatottban ezt már többször kipróbálta, úgyhogy nem gondolja, hogy ez problémát fog okozni.

13 Galéria: A magyar jégkorong-válogatott edzésén jártunk Fotó: Papajcsik Péter / Index

A szintén A-csoportos Szlovénia elleni két meccs jó irányadó lehet arról, hol is tart a csapat, Nagy Gergő szerint ideális lehetőség különböző taktikai elemek és formációk gyakorlására, legyen az emberelőny vagy emberhátrány. Aztán jön a hab a tortán, a Kanada elleni gála, a juharleveles gárda pedig (leendő) NHL-sztárokkal érkezik. Sofron is megjegyzi, hogy mindig óriási élmény a világ legjobb válogatottja ellen játszani, ráadásul ezúttal hazai pályán a várhatóan telt házas MVM Dome-ban lesz erre lehetőségük.

Az NHL rájátszását is figyelemmel követik, aminek alakulása döntően befolyásolhatja a vb mezőnyét, hiszen azok a csapatok, amelyek elvéreztek a playoffban, vagy be sem jutottak oda, már elengedhetik a hokisokat a világbajnokságra.

Nagy Gergő ezzel együtt sem nézi ilyen szemmel a tengerentúli történéseket, mert ha nem jönnek át a nagy nevek, akkor talán magasabb az esély a bennmaradásra, viszont ott van benne az is, hogy szeretne világsztárok ellen játszani. Sofron erre ráerősít, és bár neki volt már alkalma a szűk elit ellen bizonyítania, még most, 35 évesen is fűti a vágy, hogy megmutassa, mire képes, ugyanez fiatalabb csapattársaiknak pedig pláne rengeteget jelenthet.

Az utazó keret névsora még nem végleges, a válogatottak fejében egyelőre még a maradék három felkészülési meccs jár, valamint a dánok elleni (számunkra) vb-nyitó május 13-án. Sebők végszóként azért elárulta, hogy nem minden mérkőzés ugyanannyira fontos a tornán, tudják, melyeket kellene megnyerniük bravúrhoz, de ennek ismeretében sincs más választásuk, mint az, hogy most és Tamperében is meccsről meccsre építkezzenek.

A magyar válogatott vb-programja:

Május 13. 15:20: Magyarország–Dánia

Május 14. 11:20: Egyesült Államok–Magyarország

Május 16. 19:20: Franciaország–Magyarország

Május 18. 15:20: Magyarország–Svédország

Május 19. 15:20: Magyarország–Finnország

Május 21. 15:20: Németország–Magyarország

Május 22. 19:20: Ausztria–Magyarország

(Borítókép: Papajcsik Péter / Index)