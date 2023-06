A Vegas Golden Knights 7–2-re legyőzte a vendég Florida Panthers csapatát az észak-amerikai profi jégkorongliga (NHL) Stanley-kupa-döntőjének második mérkőzésén, hétfőn, így 2–0-ra vezet az egyik fél negyedik sikeréig tartó párharcban – számolt be róla az MTI.

Az egyaránt fennállása első Stanley-kupa-sikeréért hajtó csapatok két nappal ezelőtti összecsapásán 5–2-es vegasi siker született úgy, hogy a csata a harmadik harmadban dőlt el. Ezúttal viszont minden simább volt.

A 8. percben Jonathan Marchessault emberelőnyben talált be, majd egy sikeresen kivédekezett emberhátrány után Alec Martinez növelte a különbséget. Rögtön a fordulás után Nicolas Roy nem hibázott. Mindhárom találatban közös volt, hogy a Floridát a rájátszásban eddig a hátán cipelő orosz kapus, Szergej Bobrovszkij takarás miatt nem láthatta a lövéseket. A 28. percben számára véget ért az este, mivel Brett Howden is bevette kapuját, így már 4–0 volt az állás. Alex Lyon állt be a helyére.

A záró játékrész 14. másodpercében Anton Lundell egy szerencsés találattal szépített, kísérlete Martinez lábáról pattant be. Azonban kevesebb mint két perc múlva Marchessault felavatta a Panthers cserekapusát, Michael Amadio pedig a harmad derekán járt túl az eszén. Bár Matthew Tkachuk beütötte a második vendégtalálatot, a hajrában Howden sem tévesztett célt, így meglepően simán diadalmaskodott a Vegas.

Marchessault végül három ponttal, két góllal, valamint egy gólpasszal zárt, és sorozatban – klubcsúcsbeállításnak számító – hét playoff-összecsapáson szerzett pontot, szám szerint 11-et (7 gól, 4 assziszt). Adin Hill 29 védéssel járult hozzá a mostani sikerhez.

Az egyik csapat negyedik sikeréig tartó párharc magyar idő szerint péntek hajnalban folytatódik a floridai Sunrise-ban.

NHL

DÖNTŐ, 2. MÉRKŐZÉS

Vegas Golden Knights–Florida Panthers 7–2 (2–0, 2–0, 3–2)

gól: Marchessault (8., 43.), Martinzez (18.), Roy (23.), Howden (28., 58.), Amadio (51.), illetve Lundell (41.), Tkachuk (53.)

Az egyik csapat negyedik sikeréig tartó párharc állása: 2–0 a Vegas javára.