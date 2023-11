A három újoncgól sem segített a magyar hokisokon a Tüskecsarnokban

A házigazda együttes élén most mutatkozott be Don MacAdam szövetségi kapitány, aki Nemes Márton, Lövei Dávid és Varga Balázs személyében három újoncot is avatott – számolt be a Magyar Távirati Iroda.

A 35 éves, két elit vb-n is szerepelt Szirányi Bence 150. alkalommal öltötte magára a címeres mezt, de ő a tornán csak ezen az összecsapáson lép jégre.

A két gárda legutóbb áprilisban, a vb–felkészülés kezdetén, Miskolcon találkozott: mindkétszer az ukránok győztek.

Nemes már az ötödik percben megszerezte első felnőtt válogatottbeli gólját, lövését az ukrán kapus, Bohdan Djacsenko takarás miatt nem láthatta. Varga sem akart tőle elmaradni, a 14. percben emberelőnyben kapásból bombázott a kapuba. Hadobás Zétény már a második gólpasszát adta az estén. A szünet előtt a védelem Olekszij Voronáról feledkezett meg, aki a bal felső sarokba lőve szépített.

A fordulást követően felpörögtek a vendégek, emberelőnybe kerültek, ám a védőzónából kiemelt korongra Horváth Bálint csapott le, és nem hibázott. Három perc múlva Ihor Merezsko közelről lőtte be a lecsorgó pakkot. Amikor ismét létszámfölénybe kerültek a hazaiak, Varga emelt a jobb felső sarokba. Ezzel duplázott, Lövei pedig megszerezte első pontját. Schlekmann Márk kiállítása alatt Vorona tört a kapu elé, és Horváth Dominik lábvédői között a kapuba csúsztatta a korongot.

A harmadik harmad elején kimaradt egy vendégszóló, majd több helyzet is, de a hazai kapus remekül védett. Terbócs István is kiléphetett, de ő sem talált be. Aztán három és fél perccel az alapidő vége előtt a tavaly Újpesten is megfordult Olekszandr Pereszunko maradt üresen a kapu előtt, és egyenlített. Bő egy percre rá Vladiszlav Kucevics a kapu mellől kapott passzt, és kapásból megszerezte az ukránok győztes gólját.

A háromnapos torna résztvevői közül jövőre a magyarok mellett a szlovén és házigazdaként az olasz csapat is a divízió 1/A-ban szerepel – Japán, Románia és a Koreai Köztársaság társaságában –, míg Ukrajna a harmadik vonalnak megfelelő divízió 1/B-ben lép majd jégre tavasszal.

Ugyancsak csütörtökön a december 10. és 16. közötti budapesti U20-as divízió 1/A-világbajnokságra készülő magyar válogatott 4–0-ra legyőzte az olasz csapatot a székesfehérvári Négy Nemzet Torna első napján. Ladányi Balázs szövetségi edző alakulata az ifj. Ocskay Gábor Jégcsarnokban pénteken a szlovén, szombaton pedig a francia együttessel csap össze.

Sárközy Tamás Emléktorna

1. forduló:

Ukrajna–Magyarország 5–4 (1–2, 2–2, 2–0)

gól: Vorona (19., 38.), Merezsko (30.), Pereszunko (57.), Kucevics (58.), illetve Nemes (5.), Varga (14., 35.), Horváth B. (27.)

Olaszország–Szlovénia 1–0 (0–0, 0–0, 1–0)

A további program: