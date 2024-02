A magyar válogatott játékosa történelmi gólt szerzett a tengerentúlon

A kanadai együttes a meccs derekán létszámhátrányba került. Egy ellentámadásnál a válogatott játékos első lövését még védte a New York-i kapus, a kipattanót azonban gólra váltotta, ezzel lett 2–0 az állás.

„Szerettem volna történelmet írni, megszerezni itteni első gólomat, és ez végre sikerült is. Keményen kell és kellett dolgozni ahhoz, hogy ebbe a ligába bekerülhessünk. Minden nap, minden mérkőzésen, minden edzésen meg kell harcolni ahhoz, hogy egyáltalán a meccskeretbe kerüljünk, és ott aztán azért küzdeni, hogy több és több jégidőt kapjunk. Szerencsére emberhátrányban is számítanak rám, és ilyen gólt lőttem” – mondta az MTI-nek Garát-Gasparics, akinek ez volt a 13. találkozója a nyáron alapított PWHL-ben és az első magyar pont is egyben.

Hozzátette: emlékbe eltehette azt a korongot, amelyet a New York-i kapuba lőtt. Jó érzés volt az is a számára, hogy az ő emberhátrányos góljával kiegészült az Ottawa, ugyanis a speciális PWHL-szabályok miatt az emberhátrányba betaláló csapat kiállított játékosa visszatérhet a büntetőpadról.

Hangsúlyozta: pályafutása során sosem volt még olyan, hogy 12 mérkőzésen át ne tudott volna pontot szerezni. Most ez is megtörtént, de ő vállalta, hogy a világ legerősebb bajnokságában próbálkozik, itt akar játszani, hisz az elvégzett kemény munkában, és most ez is meghozta a gyümölcsét.

Örülök annak is, hogy ezt a történelmi első gólt hazai pályán lőttem, ráadásul magyar szurkolók is voltak a lelátón sok magyar zászlóval. Nem fogom elfelejteni ezt az estét!

– fogalmazott Garát-Gasparics.

A New York magyar válogatott játékosa, a honosított Baker Taylor ugyancsak 13 meccsen lépett jégre, de neki még nincs se gólja, se gólpassza. A hatcsapatos ligában a sikerrel az Ottawa feljött az ötödik helyre, és megelőzte a vele azonos pontszámú New Yorkot.